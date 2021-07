V Česku už je očkováno alespoň jednou dávkou asi 4,9 milionu lidí, oběma pak zhruba 2,7 milionu. Na první dávku čeká asi 640 tisíc z celkem 5,5 milionu registrovaných. Nových zájemců ale už není tolik, za týden jich přibylo jen kolem 90 tisíc. Ještě před týdnem byl zájem dvojnásobný. Od začátku července chce ministerstvo spustit registrace i pro děti od 12 do 16 let. Nově se očkují také samoplátci z řad cizinců.

Od pátku se budou moci lidé o termín očkování přihlásit ihned poté, co jim skončí dvoutýdenní izolace po pozitivním výsledku testu. Cílem je podle ministerstva urychlit očkování. "Zejms ohledem na výskyt mutací jsme aktuální omezení u očkování osob, které covid-19 prodělaly, s odborným týmem na ministerstvu přehodnotili. Dostupné vakcíny jsou účinné i proti mutacím a my chceme, aby tito lidé byli ještě více chráněni," uvedl k tomu v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Dosud se lidé sice mohli registrovat do systému, ale rezervace termínu jim byla umožněná až tři měsíce po prodělaném očkování. "Z odborného pohledu nic nebrání tomu, aby lidé, kteří prodělali covid-19, se mohli očkovat ihned, jakmile jim skončí izolace a jejich zdravotní stav jim to umožní," uvedla náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Vašáková. Přesto ale před očkováním doporučuje konzultovat zdravotní stav s praktickým lékařem.

Nelze spoléhat jen na protilátky

Pro účely prokázání bezinfekčnosti platí hranice 180 dní po prodělané nákaze. Někteří lidé, kteří si nechali změřit hladinu protilátek, žádají, aby jim bylo toto potvrzení uznávané jako alternativa k negativnímu testu či očkování. Podle ministerstva ale není odborná shoda na tom, jakou hladinu protilátek považovat za dostatečnou. Přesto například v Rakousku protilátky uznávají.

"Lidé by neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění, a měli by se nechat očkovat. Vakcíny proti covid-19 jsou velmi efektivní, neboť zajišťují téměř stoprocentní ochranu a to minimálně v řádu měsíců. Je to vidět z velmi nízkého čísla nakažených po vakcinaci," sdělila k tomu hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Ochrana na základě protilátek z prodělané nemoci podle ní velmi závisí na závažnosti průběhu nemoci, celkového zdravotnímu stavu, genetické výbavě člověka a stavu jeho imunitního systému. Podle ministerstva zdravotnictví ani není nutné nechat si protilátky vyšetřit.

"Jediný odborný důvod pro vyšetření protilátek je darování rekonvalescentní plasmy a diagnostická rozvaha u člověka s nálezem odpovídající covid-19, například na rentgenu, bez předchozího pozitivního testu na covid-19," napsalo v tiskové zprávě ministerstvo.