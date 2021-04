Každé dítě potřebuje mít od narození „svého“ dospělého. Někoho, kdo se něj stále stará a k němuž si může vytvořit blízký vztah. Potvrzují to vědecké výzkumy, a uvědomuje si to stále více lidí. Pokud se o miminko nemohou starat jeho biologičtí rodiče, mělo by podle psychologů mít svou takzvanou pečující osobu – osvojitele anebo pěstounku na přechodnou dobu, než se pro ně najde definitivní umístění v rodině. V Česku přitom stále některé nejmenší děti končí v kojeneckých ústavech.

Rodina - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Změnit by to měla připravovaná novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, o níž by na nynější schůzi sněmovny měli rozhodnout poslanci. „Je třeba uzákonit, aby žádné dítě do tří let nemuselo být mimo rodinu,“ řekl Deníku v rozhovoru David Svoboda, předseda asociace Dítě a rodina sdružující organizace pečující o ohrožené děti. Takovýchto malých dětí je nyní v tuzemských ústavech 228. „Potřebujeme pro ně najít pěstouny a zajistit pomoc jejich rodinám, aby se mohly vrátit ke svým rodičům,“ prohlásil.