Znáte to z videí, jež kolují po internetu. Skupina otrlých žáků zesměšňuje učitele, který se snaží nic nevidět. Házejí po něm křídou, houbou, svačinou. Pak na něj plivou, hulákají vulgarismy a kamera mobilu je bránou do světa hrdinů. Ztrapnili kantora, nic se jim nestalo, vyhráli. Video se šíří po škole, po městě, inspiruje nové bojovníky. A příště bude hůř.

Děti umí být také agresivní. | Foto: Shutterstock

Každý takový útok zakládá na novou událost, během níž už možná přijde i fyzický kontakt. Že je to nemyslitelná věc? Kdepak. Případů už známe dost. A to jsou jen ty medializované. Dá se předpokládat, že na mnohých místech platí pravidlo „Co se u nás upeče, to se tady i sní“. Žádná škola nestojí o problémy. A na veřejnost se dostanou jen ty nejkřiklavější případy.