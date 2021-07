Dopoledne oblek, odpoledne řeznická zástěra. Hádejte, kdo to je? Šéf střední školy. V tomto případě Miroslav Kudrna, ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Školní řeznictví průběžně mění za vinici, chmelnici nebo ovocný sad. Jeho škola obhodspodařuje 40 hektarů půdy a pyšní se nejedním úspěchem, například oceněním Regionální potravina Libereckého kraje za vyhlášenou Učňovskou housku.

„Pan ředitel Kudrna zcela změnil vnímání školy veřejností, sehnal plno skvělých učitelů odborného výcviku. Má jasnou vizi na dalších patnáct let,“ napsali jeho příznivci, kteří ho nominovali do soutěže Ředitel roku 2020/21, pořádané společností Tutor. Tu také v kategorii středních škol vyhrál.

Špičkoví lídři

Celkem se jejího třetího ročníku účastnilo sto ředitelů a do finále jich postoupilo deset, dva z malotřídek a po čtyřech ze základních a středních škol.

Letošní špičkoví lídři vzdělávacího procesu se sešli v Senátu, kde je kvalitě školství věnována velká pozornost. Možná proto, že jeho předsedou je bývalý zástupce ředitele gymnázia Miloš Vystrčil a jedním ze senátorů loňský držitel tohoto titulu Jan Grulich, ředitel ZŠ Tri-vium v Dobřanech. Cenu pro absolutního vítěze pak předával šéf senátního výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš, který připomněl, že jednímz poslání ředitelů škol je vytvářet takové prostředía podmínky, v nichž každé dítě může zažít úspěch.

Každý má své místo

Přesně o to se snaží už 16 let Marie Gottfriedová, která vede ZŠ Trmice v Ústeckém kraji. Ta vyhrála nejen v kategorii základních škol, ale stala se i absolutní vítězkou. Sklidila bouřlivý potlesk, neboť její škola je skutečně místem, kam se děti těší.

„Čím jsem starší, tím víc se snažím naslouchat a porozumět než mluvit,“ uvedla žena, která umí pracovat s talentovanými i handicapovanými žáky, o něž se starají asistenti učitelů, školní psychologové či speciální pedagogové.

Podle ní si pedagogové a ředitelé málo uvědomují, jak obrovskou moc mají: „Svým každodenním působením zásadně ovlivňují podobu společnosti, zda bude tolerantní, chápající, nerozdělená. Když pomůžeme každému dítěti najít jeho místo v životě, budeme z toho profitovat všichni.“ Radek Machatý ze ZŠ Zaječice, jenž vyhrál v kategorii malotřídek, zdůraznil potřebu komunikace s veřejností, propojení života obce a školy a učení pro život.

Předávání cen se neslo v rebelantském duchu, jemuž udal tón Miloš Vystrčil: „Ředitelům se málo věří, pořád jim říkáme, co mají dělat, jako by snad chtěli vést školy špatně. Zákony by je měly ochraňovat, a ne svazovat, dát jim svobodu rozhodovat, ne je omezovat.“ Přisadil si i náměstek ministra školství Karel Kovář, podle něhož jsou ředitelé hrdinové dnešní doby, kteří padají pod tíhou administrativy a neustálých kontrol.

Ředitel kbelské ZŠ Květoslav Přibil dodal, že se celý život drží rady svého předchůdce: „V ničem nehledej logiku, jestli chceš přežít.“ Finalisté potvrdili, že jsou univerzálními osobnostmi, učiteli, manažery, psychology a občas i školníky, kteří díky své urputnosti píší skutečně fascinující příběhy svých škol, obcí a měst.