Snad každý slyšel legendu o tom, jak dvorská etiketa nedovolila slavnému astrologovi Tychovi de Brahe vzdálit se včas na toaletu a praskl mu močový měchýř. Historka je to pěkná, ale nepravdivá. Smrt dánského učence však zůstávala dlouho záhadná.

Astrolog Tycho de Brahe (stojící) ve společnosti císaře Rudolfa II. v roce 1600 na pražském dvoře | Foto: Wikimedia Commons, Eduard Ender, volné dílo

Dánský astronom, astrolog a alchymista Tycho Brahe, který byl dvorním astronomem císaře Rudolfa II., zemřel právě před 420 lety, v sobotu 24. října 1601. Bylo mu teprve 54 let a jeho smrt jako by v mnohém kopírovala jeho život – také byla výstřední, zvláštní, nevysvětlená a tajemná. A také zasahovala do těch nejvyšších společenských kruhů.