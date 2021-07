Automobilka Škoda oznámila svoji novou strategii pro období ro roku 2030. Nazvala ji Next Level -Škoda Strategy 2030.

Škoda Vision iV - oficiální obrázky | Foto: Škoda Auto

Kromě Enyaqu ve dvou karosářských verzích začne automobilka Škoda do roku 2025 nabízet ještě jeden bateriový elektromobil. Po tomto datu pak ještě nejméně další dva. Všechny budou menší a levnější než historicky první elektrický vůz této značky. Vyplývá to z nové firemní strategie Next Level - Škoda 2030, kterou představitelé Škody Auto odtajnili na tiskové konferenci.