Jelínková napsala, že se o ní mluvilo jako o možné ministryni práce a sociálních věcí, o tento post ale neusilovala za každou cenu. "Mám rodinu, od které by mě při každodenní práci v Praze dělilo téměř 300 kilometrů. Moje rodina je pro mě důležitá. Kdybych se totiž stala ministryní, tak vím, že bych této roli nemohla dát maximum, které vyžaduje. Myslím si, že je úplně v pořádku to říct narovinu," uvedla.

Své místo vidí v Senátu, kde bude mít dostatek možností, jak ovlivnit život rodin v Česku směrem k lepšímu.

Hladík v pondělí na facebooku uvedl, že na prvním místě je pro něj rodina. "Už nyní při práci brněnského radního a náměstka primátorky, s manželkou a pěti dětmi netráví tolik času, kolik by si přál," popsal své důvody. Zároveň naznačil, že lidovci mají jiného kandidáta na tuto funkci ve vládě koalice Spolu (ODS, TOP 09,KDU-ČSL) a Pirátů a STAN. Konkrétní jména lidovci podle něj brzy představí.

Spekulace o Jurečkovi

Předseda lidovců Marian Jurečka v pondělí večer odmítl potvrzovat i vyvracet spekulace o dalších kandidátech či kandidátkách. Podle serveru novinky.cz by právě on mohl nahradit v nominacích Jelínkovou na místě ministra pro práci a sociální věci. Kandidaturu do čela ministerstva životního prostředí nepotvrdila ČTK senátorka z Hodonína Anna Hubáčková. Napsala, že kandidaturu nepotvrzuje a minimálně do čtvrtka o ní ani nemůže jednat, protože není v Česku.

Nekula byl v časech, kdy Jurečka byl ministrem zemědělství, ředitel podřízeného Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, v současnosti je starostou Těšetic na Znojemsku. "Na mediální spekulace bych nyní nerad reagoval. Personální otázky jsou v kompetenci vedení KDU-ČSL," odpověděl na dotazy ČTK Nekula.

Jurečka v pondělí večer ČTK řekl, že výběr kandidátů na ministry podle jeho informací není uzavřen ani v dalších stranách pětikoalice. Zopakoval, že se zatím lídři koalice ani nedohodli, kdy kandidáty zveřejní.