Na zahradách potkáte nejčastěji klasické dřevěné krmítko, které připomíná domeček. Snadno však poslouží i starý hliněný květináč, šišky nebo půlky skořápky kokosového ořechu, které naplníte či omočíte ve směsi z loje a semínek. Recept je stejný jako na kouli.

1. Pokud se rozhodnete pro výrobu jednoduchého dřevěného krmítka, s trochou zručnosti, vrtačkou a nějakou dřevěnou deskou – ideální je smrkové dřevo – máte za chvíli hotovo. Použít můžete jakoukoli desku a nemusí být hoblovaná. Ptákům spíše vyhovuje materiál v přirozeném stavu.

2. Základem krmítka bude spodní deska, jejíž rozměry jsou orientační. Zvolte délku od 200 do 300 mm a šířku mezi 100 až 200 mm. Tloušťka desky může být od 10 do 25 mm.

3. Na základnu upevníte dvěma šrouby boční lišty, které zabrání padání semen z krmítka na zem. Měly by převyšovat boky alespoň o 20 mm. Nemusí být úplně těsně připevněny k základně ani k sobě. Díky tomu voda, rozpuštěná z navátého sněhu, snadno vyteče ven.

4. Druhou částí krmítka je stříška, aby na potravu ptákům nepršelo. Střecha musí být širší než základna, ideálně 30 mm na každé straně. Místo zbytečně pracné sedlové střechy vyrobte jednodušší šikmou stříšku.

5. Stříšku připevníte na základnu sloupkem z hranolu, odříznutého například z fošny nebo hrubší desky, v nouzi ze suché větve. Důležité je, aby spodek byl kolmý k ose sloupku a vrch mírně šikmo.

6. K základně i stříšce upevněte sloupek dvěma vruty do dřeva. Šikmá střecha odvádí dešťovou vodu mimo krmítko, potrava ptákům nezmokne a nehnije. Krmítko není třeba lakovat a chránit před vlivy vnějšího prostředí. Navíc ptáci mají raději přírodní materiál než lakovaný.

7. Hotové krmítko upevníte na strom třeba s pomocí lustrového háku, zakrouceného do středu sloupku přes stříšku, nebo si hák vyrobte ze zahnutého dlouhého vrutu. Nezapomeňte ho umístit tak, aby se k němu nedostaly kočky a zároveň jste mohli během zimy doplňovat potravu pro ptáčky.

Do krmítka patří různá semena, obilniny, vločky či ořechy. Sýkorky, strakapoudi i datlové ocení hovězí lůj či lojové koule se semínky, kos a brkoslav neodolá jablkům nebo jeřabinám.

Koule se semínky



Základem je nesolený tuk (lůj, sádlo, ztužený rostlinný tuk). Sádlo či lůj nakrájejte na menší kousky a rozpouštějte při nižších teplotách. Když začne rozpuštěný tuk tuhnout, zamíchejte do něj vhodná semena (například slunečnice) a drcená či hrubě namletá jádra ořechů (vlašské, lískové). Pro zpestření můžete přidat konopí, proso, mák, řepku, len, pšenici, ovesné vločky, sezam, loupaná dýňová semena. Přimíchat můžete také rozinky či zralé jeřabiny. Pro vytvoření směsi potřebujete přibližně 3 díly rozpuštěného tuku a 2 díly semen a jader. Zformujte vše do koule, do které jste předtím vložili provázek na zavěšení.