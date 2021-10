Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se chce kvůli takzvanému milostivému létu pro své dlužníky obrátit na exekutory. Chce na ně apelovat, aby její klienti mohli uhradit jen dluh na pojistném a od vymáhání penále se upustilo. V tiskové zprávě to uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Podle pojišťovny na ni zákon o milostivém létu zapomněl a výklad normy je nejednoznačný. Žádá o něj ministerstvo spravedlnosti. Poslanci jsou případně kvůli VZP připraveni k novele milostivého léta.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Pokud dlužník v milostivém létě od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a k ní 908 korun odměnu exekutorovi, úroky a další platby se mu odpustí. Týká se to však jen dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. VZP sklízí kritiku za to, že se snaží do jistiny zahrnout i penále. Řada dlužníků by tak dluhové amnestie nemohla využít.