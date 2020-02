U dvou pacientů z Anglie, kteří jsou mezi sebou příbuzní, testy prokázaly nákazu koronavirem. Podle BBC o tom informovalo britské ministerstvo zdravotnictví. Británie se po Německu, Francii, Finsku a Itálii stala pátou evropskou zemí, kde se nákaza novým koronavirem pocházejícím z Číny objevila.

"Pacientům se dostává specializované péče v rámci zdravotnického systému a používáme ověřená opatření ke zvládnutí infekce, abychom zabránili dalšímu šíření viru," uvedl vrchní zdravotnický činitel v Anglii Chris Whitty. Dodal, že jeho úřad se snaží zjistit, s jakými lidmi byli nakažení v kontaktu.

Americké ministerstvo zahraničí dnes na svých internetových stránkách doporučilo svým občanům, aby necestovali do Číny. Zvýšilo tak své varování pro cesty do Číny na stejnou úroveň, jako pro cesty do Iráku nebo Afghánistánu.

Zahraniční vlády pokračují v evakuaci svých občanů z provincie Chu-pej. Letadla pro své občany již vypravily vlády Jižní Koreje, Japonska, Francie a Británie. Z jedenáctimilionového Wu-chanu, metropole provincie Chu-pej, který je více než týden uzavřený, odletěl třetí speciál s občany Japonska na palubě. Vláda v Tokiu takto repatriovala 565 lidí.

Také Japonsko dnes vydalo varování, aby lidé odložili cesty do Číny, které nejsou nezbytně nutné, a do provincie Chu-pej raději nejezdili vůbec. V Japonsku je 14 pacientů nakažených koronavirem. Podle agentury Reuters tam v sobotu vstoupí v platnost opatření, na jejichž základě je kromě jiného možné lidem nařídit povinnou hospitalizaci.

"Pokud je to možné, odložte cesty do Číny," doporučuje i německé ministerstvo zahraničí kvůli rychlému šíření viru a výslovně varuje před cestami do provincie Chu-pej. Podobné doporučení vydalo už ve středu české ministerstvo zahraničí.

Italská vláda vyhlásila na šest měsíců stav nouze. To jí podle agentury AFP umožní učinit taková opatření, která boj proti koronaviru zesílí. Italský premiér Giuseppe Conte ve čtvrtek večer oznámil, že koronavirem onemocněli dva čínští turisté, kteří jsou na návštěvě této jihoevropské země. Uvedl také, že vláda nařídila přerušit letecké spojení mezi Itálií a Čínou.

Mongolsko ve snaze zabránit šíření koronaviru uzavře do 2. března hranice s Čínou. Svým občanům, kteří jsou momentálně v Číně, dává čas do 6. února, aby se vrátili do vlasti. Lidé, již se budou chtít do této země dostat, nebudou smět přicestovat přes Čínu. Území Mongolska je vklíněné mezi Ruskem a Čínou. Ze země zatím žádné případy nákazy koronavirem hlášeny nejsou.

Britský velvyslanec v Severní Koreji Colin Crooks na twitteru oznámil, že KLDR kvůli nemoci přerušila veškeré letecké a vlakové spojení s Čínou. V Číně zatím čtyři provincie požádaly firmy, aby obnovily práci nejdříve 10. února.

Nakažlivější než SARS

Počet nakažených novým koronavirem je již větší, než počet nakažených virem SARS před 17 lety. Počet mrtvých by sice mohl být nižší, ekonomové se však obávají, že hospodářský dopad bude mnohem vyšší, než při onemocnění SARS. To stálo globální ekonomiku podle odhadů 33 miliard USD (755,6 miliardy Kč). Podíl Číny na globální ekonomice se však od té doby výrazně zvýšil.

Nový koronavirus 2019-nCoV, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a někdy může způsobit i zápal plic, se objevil již ve 21 zemích. Oznámeno bylo kolem 100 případů, mimo Čínu však zatím na onemocnění nikdo nezemřel. V České republice zatím virus potvrzen nebyl.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli onemocnění globální stav zdravotní nouze. Agentura tak učinila teprve pošesté ve své historii. Zatím však nenavrhla omezení cestování nebo obchodu.

Z centra nákazy Wu-chanu odletělo přes 80 Britů

Letadlo s 83 britskými občany na palubě a 27 lidmi z dalších zemí dnes odstartovalo z čínského Wu-chanu, který je epicentrem nákazy novým koronavirem. Informovala o tom agentura Reuters. Stroj měl odletět už ve čtvrtek ráno, nezískal však povolení čínských úřadů. Kromě Británie pro své občany letecké speciály do Wu-chanu zatím poslaly Spojené státy a Japonsko.

Letadlo pronajaté ministerstvem zahraničí v Londýně má podle plánu přistát v Británii kolem 14:00 SEČ, pak bude pokračovat do Španělska. Tam se zbývajících cestujících ujmou zástupci zemí, odkud tito lidé pocházejí.

Podle Reuters není jasné, proč čínské úřady nedaly letounu povolení k odletu už ve čtvrtek, ani proč jím nemohlo odcestovat 150 Britů a 50 lidí z jiných zemí, jak se původně zamýšlelo. "Víme, jak stresující byla situace pro ty, kdo čekali na odjezd," uvedl dnes šéf britské diplomacie Dominic Raab. "Dělali jsme, co bylo v našich silách, abychom zajistili bezpečný odjezd (těchto lidí)," dodal.

Někteří Britové řekli, že s nimi z Wu-chanu nemohli odletět příbuzní s čínskými pasy. Ti, kteří se vrátí do Británie, stráví dalších 14 dní v karanténě ve zdravotnickém zařízení.