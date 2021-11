„Proč tato zpráva není tučně na první pozici Novinek a všech sdělovacích prostředků?“ táže se příspěvek, který se začal šířit po českých sociálních sítích. A dále uvádí: „Generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla byl včera 5. listopadu zatčen… Čelí obvinění z podvodu za svou roli při klamání zákazníků ohledně účinnosti vakcíny proti covidu-19.“

Deník proti fakenewsZdroj: Deník

Příspěvek se dále odvolává na nejmenovaného „agenta FBI“, podle nějž prý Pfizer lhal o účinnosti vakcín, zaměstnával nedostatečně proškolené očkovatele a uváděl zákazníky v omyl ohledně vážných vedlejších účinků, které mohou vakcíny vyvolat. Pfizer je údajně obviňován, že platí velké provize vládám a mainstreamovým médiím, aby mlčely.

Bourla zatčen nebyl

Všechno, co se v daném postu uvádí, je lež. Podle serveru Demagog, jenž pro Facebook zajišťuje ověřování informací, se lživá informace objevila poprvé 5. listopadu ráno na kanadském dezinformačním webu Conservative Beaver. Ten uváděl, že Bourla byl to ráno „zatčen ve svém domě ve Scarsdale na předměstí New Yorku“, přičemž se rovněž odvolával na slova „agenta FBI“. Jeho původní text psal ještě o tom, že federální agenti vykonávají v Bourlově domě a v dalších nemovitostech, které vlastní po celé zemi, domovní prohlídku.

Bourla ale zjevně zatčen nebyl. Ve stejný den ráno například vystoupil v živém rozhovoru na CNN a CNBC, po poledni pak poskytl rozhovor stanici Fox. Podle policie navíc v udávané oblasti, tedy ve Scarsdale, vůbec nežije.

Že by byl Bourla zatčen, popřela také mluvčí Pfizeru Jerica Pittsová. „Jde o nepravdivé tvrzení,“ sdělila Pittsová americkému neziskovému serveru Politifact, jenž se rovněž zabývá ověřováním pravdivosti zpráv.

Pracovníci Politifact navíc informaci ověřili i v soudních a vězeňských databázích. „Na jméno Bourla jsme nenarazili ani při hledání podle jména mezi federálními vězni, ani při vyhledávání jmen obviněných, kteří jsou ve vazbě v okrese Westchester, kde se nachází také Scarsdale. Při hledání v databázi federálních soudních záznamů jsme nenašli žádné trestní oznámení týkající se Bourly,“ uvedli pracovníci Politifact.

Bourla také nadále pokračuje ve vkládání příspěvků na svůj twitterový účet a zprávu o jeho zatčení nezmiňují žádná seriózní média.

Chronicky prolhaný web

Web Conservative Beaver již v minulosti podle Demagogu publikoval zavádějící či nepravdivé články týkající se očkování proti covidu-19 několikrát. Navíc podobně jako jiný web Real Raw News často přichází se zcela vymyšlenými zprávami o zatčení významných osob.

Real Raw News takto před časem rozšiřoval zprávy, že byla zatčena například Hillary Clintonová, Tom Hanks nebo Bill Gates, který měl být dokonce 5. října „popraven“, podle Conservative Beaver měl být pro změnu zatčen Barack Obama, papež František, George Soros, syn Joe Bidena nebo bratr kanadského premiéra. Oba weby vznikly relativně nedávno, Conservative Beaver byl založen v Kanadě, Real Raw News v Arizoně.

Podle Dana Evona ze Snopes, dalšího webu ověřujícího fakta, publikuje Conservative Beaver trvale směs zpravodajských komentářů a konspirativních hoaxů.

„Jde o tutéž webovou stránku, která již dříve zveřejnila články s titulky jako ‚Pilot si vezme vakcínu, utrpí srdeční komplikace, pak spadne letadlo do oceánu‘, ‚Colin Powell zemřel na vakcínu proti covidu, lékař varuje: nenechte se očkovat!‘ nebo ‚Biden oznamuje internační tábory pro neočkované lidi, které budou otevřeny v roce 2022.‘ Zkuste tedy hádat, jaký postoj zaujímá The Conservative Beaver k vakcíně proti covidu-19,“ uvedl Dan Evon.

Hit dezinformátorů

Přestože informace o Bourlově zatčení byla téměř okamžitě věrohodně vyvrácena, české i slovenské dezinformační weby ji jako tradičně masově šíří: objevila se například na dezinformačním webu Akta X, který má s kanadskými dezinformačními weby společné to, že rád zveřejňuje nepravdivé zprávy o údajném zatčení a odsouzení známých osobností. Koncem října například publikoval to, že Hillary Clintonová byla odsouzena „za zločiny spáchané na národu a dětech celého světa“ a „šest vysokých důstojníků JAG“ se rozhoduje pouze o tom, zda má být oběšena, nebo strávit doživotí na Guantánamu.

Nepravdivou zprávu o Bourlovi zveřejnil také dezinformační web Necenzurovaná pravda nebo slovenský Králičia nora. Na sociálních sítích se objevuje zejména ve skupinách zaměřených proti očkování.

Demagog začal v rámci své spolupráce s Facebookem označovat na této síti příspěvek o Bourlově zatčení v případě jeho výskytu jako nepravdivý.