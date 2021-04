Do bezpečnostních barikád před sídlem amerického Kongresu najelo auto, z nějž vystoupil řidič s nožem v ruce a zaútočil na přítomné policisty. Jeden z nich následně zemřel, další je se zraněními v nemocnici. Podezřelý byl postřelen a po převozu do nemocnice rovněž zemřel. Podle šéfky policie zajišťující ochranu Kapitolu (USCP) Yoganandy Pittmanové už hrozba dalšího útoku pominula. Útok zřejmě neměl teroristický motiv ani spojitost s lednovými nepokoji příznivců exprezidenta Donalda Trumpa, uvedl šéf washingtonské policie Robert Contee.

Incident u Kapitolu ve Washingtonu | Foto: ČTK

Incident se stal necelých 100 metrů před vchodem do severní části budovy, kde sídlí Senát. Auto podle Pittmanové najelo do kontrolního stanoviště, kudy obvykle do areálu vjíždějí zákonodárci a další zaměstnanci. Podezřelý pak vystoupil z vozidla a vrhnul se na policisty s nožem v ruce a jednoho z nich pobodal. Následně byl postřelen a po převozu do nemocnice zemřel. Kongres dnes nejednal.