V pevninské Číně za posledních 24 hodin přibylo 108 nových případů nákazy koronavirem a dvě další úmrtí na nemoc covid-19, kterou virus způsobuje. S odvoláním na čínskou zdravotní komisi o tom dnes informovala agentura Reuters. Počet infikovaných je o devět vyšší než v neděli a je nejvyšší za posledních více než pět týdnů. Kromě deseti byly všechny nové případy nákazy zjištěny u lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny.

V neděli Peking nehlásil v denním srovnání žádné úmrtí na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Dnes přibyli do statistiky dva mrtví. Celkem si tak onemocnění v pevninské Číně - tedy bez Hongkongu a Macaa - vyžádalo 3341 mrtvých.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Novým koronavirem, označovaným SARS-CoV-2, se v zemi s 1,4 miliardy obyvatel celkem nakazilo 82 160 lidí. Pevninská Čína, z níž se na začátku tohoto roku začal virus do světa šířit, je tak v počtu nakažených aktuálně na sedmém místě na světě. Předstihly ji už Spojené státy, Španělsko, Itálie, Francie, Německo a Británie.

Provincie Chej-lung-ťiang

Nejproblematičtější oblastí je nyní provincie Chej-lung-ťiang na severovýchodě Číny. Čínská zdravotní komise dnes informovala o nových 98 importovaných případech. Devětačtyřicet z nich jsou čínští občané, kteří do země, konkrétně právě do provincie Chej-lung-ťiang, přijeli z Ruska.

"O našem malém městě jsme si mysleli, že je pro nás tím nejbezpečnějším místem," citovala agentura Reuters jednoho z obyvatel pohraničního města Suej-fen-che. Všechna čínská města poblíž hranice s Ruskem zpřísnila hraniční kontroly a zavedla přísná pravidla karantény. Například Charbin (Cha-er-pin), který je hlavním městem provincie Chej-lung-ťiang, zavedl pro lidi přijíždějící ze zahraničí karanténní opatření v délce 28 dní. Každý, kdo přicestuje z ciziny, zůstane dva týdny v karanténním středisku a pak další dva týdny v domácí izolaci. Všichni se rovněž budou muset podrobit opakovaným testům na koronavirus.

Čínští zdravotníci identifikovali také 61 lidí, kteří se nakazili koronavirem, ale příznaky nemoci covid-19 nevykazují. Ještě donedávna statistiky tyto pacienty nezmiňovaly. I lidé bez symptomů mohou ovšem virus šířit. V neděli bylo nově zjištěných nakažených bez příznaků 63.

V provincii Chu-pej, ze které se začala na konci loňského roku nákaza šířit do dalších částí Číny a posléze i do celého světa, nezaznamenali stejně jako o den dříve žádný nový případ nákazy. Obě nové smrtelné oběti v celostátní statistice pocházejí nicméně právě z provincie Chu-pej.

Počet nakažených v Íránu vzrostl o 1617

Počet nakažených koronavirem v Íránu za poslední den vzrostl o 1617 a dostal se na 73. 03. Počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se zvýšil o 111, takže celkový počet mrtvých činí 4585. S odvoláním na dnešní prohlášení íránského ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. Předchozí denní nárůst byl 1657 nakažených a 117 mrtvých.

"Za posledních 24 hodin máme 1617 nově nakažených… 45.983 z celkového počtu nakažených se vyléčilo," informoval na twitteru poradce íránského ministra zdravotnictví. Mluvčí ministerstva v rozhovoru se státní televizí uvedl, že 3877 z infikovaných je v kritickém stavu.

Írán je nejhůře zasaženou blízkovýchodní zemí a patří mezi první desítku států s nejvyšším počtem potvrzených případů viru SARS-CoV-2. Na asijském kontinentů má více nakažených pouze Čína.

Islámská republika v sobotu otevřela některé podniky a úřady, íránský prezident Hasan Rúhání však obyvatele vyzval, aby nadále důsledně dodržovali opatření, která mají zabránit šíření viru. Zdravotnické úřady si již dříve opakovaně stěžovaly, že Íránci vládní nařízení ignorují, což by mohlo vést ke druhé vlně epidemie v zemi.

Japonsko potvrdilo 530 nových případů nákazy

Japonské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo za uplynulý den 530 nových případů nákazy koronavirem. Čtyři lidé v neděli zemřeli, informoval server CNN. K dnešnímu dni země eviduje nejméně 7967 nakažených, včetně 712 případů infekce z výletní lodi Diamond Princess, která v únoru kotvila v karanténě nedaleko Tokia. Celkový počet obětí na životech dosahuje 114 včetně 12 úmrtí souvisejících s výletní lodí.

Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil minulé úterý v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách kvůli koronaviru nouzový stav, který potrvá do 6. května. Guvernérům dává nouzový stav možnost vyzvat občany, aby nevycházeli ze svých domovů a nesdružovali se. Jak ale upozornila agentura Reuters, na rozdíl od jiných zemí nemohou japonské úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.

Koordinátor krizové pomoci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan před pár dny Japonsko vyzval k zesílení ochranných opatření. Země totiž podle něj na několika místech včetně prefektury Tokio zaznamenala pacienty, u nichž není jasné, od koho se nakazili. To bývá známkou toho, že šíření nákazy v zemi není pod kontrolou. Ačkoliv se místní úřady původce nákazy snaží najít, měly by podle Ryana na některých místech omezení pohybu obyvatel preventivně zpřísnit.

Thajsko dnes oznámilo 28 nových případů nákazy koronavirem a dvě úmrtí. Osmnáct z nových případů má souvislost s předchozími infikovanými. Většina nakažených je v metropoli Bangkoku, celkem Thajsko eviduje 2579 nakažených a 40 obětí, 1288 pacientů se vyléčilo.

O 233 nových případech informovalo singapurské ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet nakažených se tak v tomto městském státě vyšplhal na 2532. Nová vlna nákazy se v Singapuru objevila poté, co bylo zaznamenáno mnoho takzvaně importovaných případů, tedy od lidí, kteří se vrátili z Evropy a z USA. Na onemocnění covid-19 zemřelo v Singapuru osm lidí, zhruba 560 se jich vyléčilo.

Filipíny hlásí 18 úmrtí a 284 nově nakažených. Celkově tak počet mrtvých v souvislosti s koronavirem v zemi vzrostl na 315, infikovaných je 4932 a 242 pacientů se vyléčilo.