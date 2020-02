Koronavirus 2019-nCoV, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a někdy může způsobit i zápal plic, byl v Číně k dnešnímu ránu místního času potvrzen u 7771 osob a 170 lidí na něj v této zemi zemřelo. Dosud místní úřady uváděly 6078 nakažených a 133 obětí.

Kromě Číny, z jejíhož 11milionového města Wu-chan v provincii Chu-pej se začal šířit koncem loňského roku, je podle středeční zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) hlášeno na sedm desítek potvrzených případů v 15 státech; v ČR zatím potvrzen nebyl. Oběti jsou zatím jen v Číně a převážně jde o starší či už dříve jinak oslabené osoby. Na vývoji vakcíny pracují mimo jiné vědci v Číně, Rusku, Hongkongu či USA.

Preventivní opatření

Země i jednotlivé firmy přijímají opatření proti šíření viru. Rusko se dnes rozhodlo uzavřít svou hranici na Dálném východě. Nařízení dnes podepsal ruský premiér Michail Mišustin, informovala agentura RIA Novosti.

Podle agentury premiér nové opatření oznámil na dnešním zasedání vlády, podrobnosti o dokumentu zatím nejsou známy. Agentura RIA Novosti v této souvislosti poznamenala, že Rusko na Dálném východě sousedí s Čínou, Japonskem, Severní Koreou a Spojenými státy. Agentura TASS již v titulku svého článku píše o uzavření ruské hranice s Čínou.

Švédský nábytkářský řetězec IKEA dnes oznámil, že dočasně uzavřel všechny své prodejny v Číně kvůli šíření nového koronaviru. Už ve středu firma IKEA uvedla, že dočasně zavírá polovinu ze svých 30 obchodů v Číně.

Také aerolinky omezují lety do Číny, mimo jiné i kvůli poklesu poptávky o tyto spoje. Mezi posledními oznámily omezení Delta Air Lines, Air Canada či Air France. Francouzské aerolinky už 24. ledna zrušila lety do Wu-chanu a ve středu oznámily, že od pátku omezí lety do Šanghaje a do Pekingu na jeden denně. Zrušení všech přímých spojů s pevninskou Čínou s okamžitou platností ohlásily ve středu British Airways a Lufthansa.

Opatření kvůli novému koronaviru se dotkla i sportu. Z Číny byly mimo jiné přeloženy olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek a odloženo bylo na příští rok halové MS v atletice, které se mělo konat v březnu v Nan-ťingu. Dnes čínská fotbalová asociace oznámila, že odkládá místní fotbalová utkání na všech úrovních.

Na výletní lodi uvízli cestující

Tisíce cestujících dnes uvázly na palubě výletní lodi v přístavu města Civitavecchia severně od Říma, protože u dvou čínských pasažérů existuje podezření na koronavirus. Vylodění zakázaly v obavě z případného rozšíření nemoci italské úřady.

Dnes se má kvůli novému koronaviru znovu sejít krizový štáb WHO, který rozhodne, zda nákazu prohlásí za globální stav zdravotní nouze. Podle expertů by nový koronavirus asi neměl být tak smrtící jako SARS, který se začal šířit koncem roku 2002 v Asii a který ve světě do července 2003 usmrtil na 800 lidí z více než 8000 nakažených.

Akciové trhy ve světě dnes v souvislosti s nárůstem nových případů nákazy pokračovaly v poklesu. Nejvýraznější ztráty mají asijské trhy, kde pokles přesahuje jedno procento, příznivější situace je v Evropě.