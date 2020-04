Počet obětí koronaviru po celém světě přesáhl 110 tisíc. Informovala o tom americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje celosvětově. Potvrzených případů nákazy je téměř 1,8 milionu. Nejvíce obětí, téměř pětinu (přes 20 tisíc) mají Spojené státy. Téměř stejně mrtvých hlásí i Itálie. Třetí největší počet obětí evidují úřady ve Španělsku.

Podle agentury AFP si v Evropě koronavirus vyžádal již více než 75 tisíc obětí, přičemž 80 procent tohoto počtu hlásí čtyři země: Itálie, Španělsko, Francie a Británie.

V Itálii počet obětí za 24 hodin vzrostl o 431, nejméně od 19. března

Počet obětí nemoci covid-19 v Itálii za 24 hodin vzrostl o 431, což je nejnižší mezidenní nárůst od 19. března. V sobotu Řím vykázal 619 mrtvých. Informovala o tom italská civilní ochrana. Celkově už země registruje 19 899 obětí pandemie, což je nejvíce na světě po Spojených státech.

Obdobně klesl denní počet pozitivně testovaných na koronavirus, a to na 4092 nových případů ze 4694 ohlášených v sobotu. Celkem byl dosud v Itálii koronavirus zjištěn u 156 363 lidí. Tento počet převyšují jen Spojené státy a Španělsko.

Pozitivní zprávou je, že se v Itálii už devátý den za sebou snižuje počet nemocných na jednotkách intenzivní péče - naposledy na 3343 ze sobotních 3381 pacientů.

V pátek italský premiér rozhodl, že omezení pohybu v zemi bude prodlouženo do 3. května.

Itálie je co do počtu obětí nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Počty nově pozitivně testovaných i obětí tu dosáhly vrcholu koncem března a od té doby klesají. Pokles však není tak strmý, jak doufali mnozí Italové, kteří jsou již měsíc v karanténě.

V Británii přibylo 737 obětí koronaviru, méně než v sobotu

Britský premiér Boris Johnson, který byl kvůli nákaze koronavirem krátce umístěn na jednotku intenzivní péče, v neděli na doporučení lékařů opustil nemocnici. Informovala o tom britská televize BBC.

V britských nemocnicích zemřelo dalších 737 lidí a počet obětí koronaviru v království tak vzrostl na 10 612. Jde o nejmenší nárůst za poslední dny, v předchozích dvou dnech vždy zemřelo více než 900 pacientů, uvedla agentura Reuters.

Z jednotlivých částí království hlásí nejvíce nových obětí Anglie - 657. Jak informovaly tamní úřady, z tohoto počtu bylo jen 42 pacientů ve věku mezi 30 a 98 lety, kteří neměli žádné předchozí zdravotní problémy.

Do dnešního rána bylo v celé zemi provedeno 352 974 testů na koronavirus. Testováno bylo 282 374 lidí, z nichž 84.279 mělo pozitivní výsledek.

Jak zdůraznil ministr zdravotnictví Matt Hancock, britský zdravotnický systém v současné době není "zahlcený". Země má nyní k dispozici 2295 lůžek na jednotkách intenzivní péče a 9775 ventilátorů. Do práce se rovněž vrátilo přes 5000 bývalých zaměstnanců zdravotnického systému NHS.

V Německu zemřelo 2673 lidí

Počet potvrzených případů koronavirové nákazy v Německu vzrostl za posledních 24 hodin o 2821 na 120.479. V zemi zemřelo dalších 129 lidí s nemocí covid-19, a dohromady tak je obětí nákazy už 2673. Informoval o tom dnes německý Institut Roberta Kocha.

Počet nakažených se tak již druhý den po sobě snížil. Předtím se čtyři dny za sebou zvyšoval. Nižší je i počet mrtvých - předchozí den jich zemřelo 171.

Kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek prohlásila, že nejnovější koronavirový vývoj v zemi dává důvod k opatrnému optimismu. Není podle ní nutné zpřísňovat opatření v boji proti nákaze, s pandemií ale bude spolková republika žít ještě dlouho.

Španělsko má dalších 619 obětí covid-19 a 4167 nových nakažených

Ve Španělsku zemřelo za poslední den 619 nakažených koronavirem. Je to o stovku více, než oznámily úřady v sobotu, kdy byl tento údaj nejnižší za skoro tři týdny. Počty nových případů nákazy jsou dnes ale asi necelých sedm stovek nižší oproti sobotě. Dosud bylo ve Španělsku potvrzeno 166 019 nakažených koronavirem, z toho skoro 17 tisíc lidí zemřelo a 62 391 se uzdravilo, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Španělský premiér Pedro Sánchez, který prostřednictvím dnešní videokonference opět jednal s předsedy vlád španělských autonomních regionů, k nové bilanci řekl, že čísla z posledních dnů ukazují, že země začíná postupně dostávat epidemii pod kontrolu. Odmítl nicméně hovořit o zmírnění omezení volného pohybu.

Sánchez vyzval Španěly, kteří začnou příští týden chodit do práce, by buď jezdili autem, nebo v hromadné dopravě nosili roušky. V pondělí totiž končí omezení, jímž od začátku předminulého týdne vláda nařídila zastavit práci v provozech, které nejsou nezbytně nutné pro chod země. Nadále ale platí, že kromě pracovních povinností mohou Španělé z domu jen na nejnutnější nákupy či k lékaři, nesmí ani na vycházky s dětmi či chodit běhat do parků. Zavřeny jsou školy, restaurace i většina obchodů. Nouzový stav tento týden parlament znovu prodloužil, a to zatím do 26. dubna.

Španělsko je v počtu nakažených koronavirem druhou nejhůře zasaženou zemí na světě po Spojených státech, v počtu obětí je třetí po USA a Itálii.

V rámci Španělska dosud zaznamenal nejvíce případů nákazy madridský region (46.587), kde zemřelo 6278 nakažených a 24.683 se uzdravilo. Druhým nejhůře zasaženým regionem je Katalánsko s 34.027 počty dosud potvrzených případů - z toho 3442 lidí zemřelo a téměř 15.000 se uzdravilo.

Rusko má 2186 nově nakažených, celkem přes 15 tisíc

V Rusku se koronavirus za posledních 24 hodin nově potvrdil u dalších 2186 lidí, počet nakažených v zemi tak stoupl na 15 770. Jedná se o nejvyšší denní přírůstek nakažených od počátku pandemie v zemi. S odvoláním na ruské úřady o tom informovala agentura TASS.

Zatím rekordní počet nakažených země hlásila za čtvrtek, kdy během 24 hodin přibylo 1786 infikovaných. Nemoci covid-19 nově v Rusku podlehlo 24 osob, celková bilance obětí je 130. Ruské nemocnice k dnešnímu dni propustily 1045 lidí, 246 z nich v posledních dnech.

Koronavirus zasáhl 82 ruských regionů z celkových 85, nové případy jich eviduje 52. Velká část nově nakažených připadá na oblast hlavního města Moskvy, kde se dosud potvrdilo 10.158 případů. Podle dnešní bilance testy koronavirus nově prokázaly u 1306 obyvatel metropole. Téměř polovina z nově nakažených je mladší 45 let, 3,5 procenta tvoří děti.

Šéfka EK varovala Maďarsko

Von der leyenová pohrozila Maďarsku, že pokud jeho opatření přijatá v boji proti šíření koronaviru překročí povolenou mez, hrozí mu řízení pro porušování unijních smluv. Ursula von der Leyenová to podle agentury DPA uvedla v rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag, kde se také svěřila, že vakcínu proti koronaviru by se mohlo podařit vyvinout do konce letošního roku.

Evropská komise nyní přezkoumává nouzová opatření ve všech členských zemích, kterých se to týká, aby zjistila, jestli některá nejdou proti demokratickým hodnotám a základním právům. Kritizované zatím v tomto ohledu bylo především Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán může díky novému zákonu zemi v době nouzového stavu řídit pomocí dekretů.

"Jsem připravena jednat, pokud omezení překročí povolenou míru,“ řekla von der Leyenová listu. "Potom existuje riziko řízení pro porušování unijních smluv," pokračovala s tím, že je v pořádku, pokud členské státy EU reagují na krizi pomocí mimořádných opatření. Ta ale musí být "přiměřená, časově omezená a demokraticky kontrolovaná." Komise to sleduje ve všech zemích "ale na Maďarsko se z důvodu minulých kritických zkušeností zaměřujeme zvlášť důkladně,“ zdůraznila předsedkyně EK.

Von der Leyenová také uvedla, že dva evropské výzkumné týmy učinily velký pokrok ve vývinu vakcíny proti koronaviru. "Plánují, že brzy zahájí klinické testy," řekla šéfka EK. Než se bude látka moci začít masově vyrábět, budou ještě potřeba další kroky, ale von der Leyenová doufá, že vakcína by mohla být hotová koncem roku a dodala, že EU už jedná s výrobci, aby mohla spustit rychlou očkovací kampaň.