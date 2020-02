Svědci na sociálních médiích podle BBC uvedli, že okolo 14:00 místního času (15:00 SEČ) zaslechli tři výstřely. Několik lidí bylo ve stejnou dobu v péči lékařů. Londýnští záchranáři potvrdili, že na místo vyslali několik posádek.

„Ozbrojení policisté ve Streathamu zastřelili člověka. V tuto chvíli předpokládáme, že došlo k pobodání několika lidí. Okolnosti se vyšetřují, incident byl označen za teroristický čin,“ uvedla na twitteru policie.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z — Mark (@markantro) February 2, 2020

Bývalý zástupce policejního komisaře Stephen Roberts uvedl, že vyšetřovatelé se v co nejkratší době pokusí prohledat útočníkovo bydliště a zabavit především elektroniku, která by mohla skrývat důkazy o případných spolupracovnících pachatele.

Podle britské BBC byl útočník pod aktivním dohledem policie, protože byl teprve nedávno propuštěn z vězení, kde si odpykal trest za neupřesněné činy v souvislosti s terorismem. Jeho nedělní útok byl podle zpravodajského serveru spojen s islámem.

Tři výstřely

„Všude byli policisté se zbaněmi, vyzývali obyvatele aby nevycházeli ven,“ řekl BBC reportér Steffan Powell, podle kterého nad místem činu hlídkoval také policejní vrtulník.

„Přecházel jsem ulici, když jsem zahlédl muže s mačetou, kterého pronásledoval člověk, který byl podle mě policista v civilu, měl na sobě civilní oblečení,“ popsal pro agenturu AP svěděk. „Potom toho muže střelili. Myslím si, že jsem slyšel tři výstřely, ale nejsem si jistý.“

Další svědkové z místa činu popsali, jak policisté v civilu pachatele pronásledovali. „Křičeli na něj ‚Stůj, stůj!‘. Ale on nezastavil, a pak jsem viděl, jak ho třikrát střelili. Byl to příšerný pohled. Ten muž pak ležel na zemi a vypadalo to, jako by měl na sobě nějaké zařízení,“ uvedl muž, který byl v tu chvíli v jednom z obchodů. „Přišli za námi policisté a řekli nám, že musíme opustit obchod, protože měl v batohu bombu,“ dodal.

Starosta Khan: Teroristy nenecháme uspět

Londýnský starosta Sadiq Khan uvedl, že byl o situaci informován a je v kontaktu s Metropolitní policií. „Teroristé se nás snaží rozdělit a zničit náš způsob života tady v Londýně, nikdy je nenecháme uspět,“ napsal na twitteru.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Britský premiér poděkoval bezpečnostním složkám za jejich reakci. „Mé myšlenky jsou se všemi zraněnými a těmi, kterých se incident dotkl,“ dodal na twitteru.