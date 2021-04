Co se dá říci o připravenosti digitalizace Česka po roce covidové krize?

Přesun do online prostoru se dotknul strašné řady oblastí. Od společenského života až po práci. A v různých oblastech jsme ukázali různou míru připravenosti. Ukázalo se, že nejde jen říci, že mladí lidé a děti jsou s touto technikou už sžití. Ale, že také záleží na tom, jaké rodinné zázemí tyto děti a mladí lidé mají. To jsme viděli například v oblasti školství, kdy některé rodiny měly problém se připojit k onlinovému vyučování. Proto, že nemají dostatečné vybavení, nebo dostatečně výkonné připojení k internetu. Takže v některých oblastech jsme to zvládli lépe, v jiných hůře.

A jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi EU?

Podle objektivních kritérií, například podle indexu digitální ekonomiky a společnosti, jsme někde mírně pod průměrem Evropské unie na 17. místě. Hodně pod průměrem jsme však v kvalitě připojení internetu a také v digitálních veřejných službách. Tam hodně pokulháváme.

Co bylo podle vás pro lidi během toho roku nejtěžší?

Byl to právě pro sociálně slabé rodiny onen přechod na online vzdělávání, které pak ještě více rozevřelo sociální nůžky. Proto jsme jako Piráti rozjeli sbírku počítačů pro děti, protože to vnímáme jako velmi důležité téma.

Během pandemie se velmi rozšířila práce z domova. Někteří zaměstnavatelé mají tendenci své zaměstnance kontrolovat a sledovat i v jejich domácím prostředí. Je to namístě?

Spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí být založena na nějaké formě důvěry. Určitě bych varoval před tím, že zaměstnanci měli mít doma kameru, kterou by je zaměstnavatel sledoval, zda stále pracují.

A neměl by se zaměstnavatel dělit se zaměstnancem o náklady na home office, třeba na platbách za elektřinu?

To by měl řešit pracovní trh. Pokud má zaměstnanec pocit, že jejich práce by měla být ohodnocena lépe, i proto, že s ní mají vyšší náklady, může to vyřešit prací pro jiného zaměstnavatele.

Důležitější mi přijde, aby byl i v home office oddělen čas práce a odpočinku. Proto se ostatně Evropský parlament nedávno zabýval „právem na odpojení“.

