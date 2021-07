V noci 4. prosince 1979 se řítily hasičské jednotky malým britským městem Hull. V tamní Selby Street hořel dům. Bilance zásahu byla děsivá. Pod okny domu našli hasiči čtyřiatřicetiletou zraněnou ženu a popáleného chlapce se svalovou dystrofii. V domě pak vážně popálené další tři děti. Patnáctiletého Charlese, dvanáctiletého Paula a osmiletého Petra. Všichni tři později zemřeli v nemocnici. Požár byl zapálen úmyslně. Po půlročním vyšetřování se k jeho založení přiznal mladík Bruce George Peter Lee.

Jak ukázalo pozdější vyšetřování a zejména Leeovy výpovědi, čin nebyl jednorázovým aktem pomsty. Z Leeho se totiž vyklubal sériový žhář, který měl už ve svých devatenácti letech na kontě hned několik požárů, při nichž zemřely více než dvě desítky lidí.

Sériový žhář a zároveň jeden z "nejplodnějších" vrahů britské historie se narodil jako Peter George Dinsdale v roce 1960. Jeho matka byla prostitutka, otce neznal. Rodičovské lásky si příliš neužil. Jelikož trpěl epileptickými záchvaty a postižením pravé ruky a nohy, matka o něm mluvila jako o podivínovi. „Nebyla to dobrá matka. Většinu času jen tak pobíhal po venku. Nikdo ho neměl rád. I děti se mu posmívaly," popsala Dinsdalovo dětství jeho tehdejší sousedka Hilda Listerová v televizním dokumentu z roku 2002.

Od dětí si postupně vysloužil přezdívku Hloupý Peter. Měl zhruba devět let, když jej začal uchvacovat oheň. Jak později uvedl vyšetřovatelům, ve stejném věku založil první požár. „Měl zapálit oheň v obchodní čtvrti. Škoda se vyšplhala ke 30 tisícům dolarů," uvádí server Crime Library.

Pubertu už Dinsdale trávil v různých dětských domovech. Jeho matka se o něj postarat nemohla a ani nechtěla. Přivydělával si různými drobnými brigádami. Pamětníci, kteří s ním pracovali, vzpomínají na lítost, kterou při pohledu na něj cítili. V tom období začal zakládat požáry pravidelně. „Jak se později ukázalo po jeho zatčení, první požár, který si vyžádal oběti, založil v roce 1973. Bylo mu tehdy dvanáct let a v ohni zemřel šestiletý chlapec. Ve městě Hull se pak mezi lety 1973 a 1979 odehrálo několik dalších záhadných požárů, jejich vypuknutí ale bylo vždy označeno za nešťastnou náhodu," píše server Horror History.

V roce 1979 se Dinsdalova matka provdala. Shodou okolností měl její nový manžel příjmení Lee. To se Peterovi zalíbilo natolik, že se rozhodl jméno nevlastního otce přijmout za své. Nezměnil ale pouze to. „Přijal nové jméno Bruce George Peter Lee. Chtěl si uctít mistra bojových umění Bruce Leeho," zmiňuje server Daily Mirror.

Chtěl se pomstít

Když 4. prosince 1979 začalo hořet v domě Selby Street, policisté o Leeově existenci a činech stále neměli ani ponětí. To, co se v domě rodiny Hastieových odehrálo, připomínalo horor. „Matka sedmi dětí Edith se náhle vzbudila v brzkých ranních hodinách. V domě s ní byli čtyři synové. Tři dcery naštěstí právě přespávaly u kamarádů či příbuzných. Když Edith uviděla plameny, začala od zoufalství křičet. Vzbudila tím patnáctiletého syna Charlese. Ten se okamžitě vypravil pomoct svému bratrovi Thomasovi, který trpěl svalovou dystrofii a proto měl problémy s pohybem," popisuje děsivé okamžiky server Crime Library.

Všude byl kouř a plameny. V jednom okamžiku se Charles rozhodl zachránit panikařící matku tím, že ji vystrčil z okna. „Edith si při pádu na betonový chodník zranila nohu, přesto ale křičela na Charlese, aby skočil také. Syn ji neposlechl. Byl odhodlaný zachránit své dva mladší bratry, Paula a Petra," zmiňuje server Crime Library.

Mladší bratry statečný hoch sice našel, z plamenů ale už nenašli cestu ven. Když na místo dorazili hasiči, venku z hořícího pekla byli pouze Edith a její nemocný syn Thomas. Charlese, Petra a Paula záchranáři sice vytáhli z domu ještě živé, ale s těžkými popáleninami na většině těla. V rozmezí několika dnů všichni tři zemřeli v nemocnici.

Hasičům bylo v případě požáru domu Hastieových okamžitě jasné, že byl založen úmyslně. Vyšetřování případu se ujal detektiv Ronald Sagar. To, co odhalí, mělo šokovat nejen jej. „Jelikož postižená rodina neměla ve čtvrti dobrou pověst, a lidé z místní komunity ji neměli v lásce, vyšetřovatelům trvalo, než zúžili okruh podezřelých. Když se k výslechu dostal Bruce George Peter Lee, bez problémů se k založení požáru přiznal. A nejen k němu, ale hned k několika dalším," píše server Horror History.

Při výsleších dostal detektiv Sagar možnost nahlédnout do mysli mladého žháře. Lee totiž svoje motivace popisoval celkem otevřeně. „Jsem oddán ohni a pohrdám lidmi. Zvláště nesnáším lidi, kteří mají domov. Já jsem nikdy žádný neměl," zmínil mimo jiné Lee Sagarovi. Celkem se označil za původce jedenácti požárů, při nichž zemřelo šestadvacet lidí.

Mezi oběťmi děti

Policie Leeho zatkla a začala prověřovat všechny případy požárů, o nichž tvrdil, že je založil. Ne všichni totiž věřili, že je má na svědomí. Pochybnosti vzbuzovalo zejména to, že na rozdíl od případu Hastieových, ve většině ostatních případech Lee neměl k obětem žádný osobnější vztah a tím pádem ani pevný motiv. Co se týče požáru v Selby Street, Lee uvedl, že s mrtvým Charlesem měl sexuální styk. Jelikož byl v té době ale Charles ještě mladistvý, později měl Leeho začít vydírat. Leeho podle jeho slov rovněž urazilo, že se mu rodina Hastieových měla posmívat za to, že se neúspěšně pokoušel navázat vztah s jednou z Edithiných dcer.

Leeho zatčení u jeho vlastní rodiny téměř nevyvolalo emoce. „Jen se chtěl dostat na titulní stránky," okomentovala jej jeho matka.

Další vyšetřování potvrdilo, že Lee zřejmě skutečně mluví pravdu. Mezi šestadvaceti obětmi jím založených požárů bylo několik dětí, nejmladší pouze ve věku šesti měsíců. Požárem s nejtragičtější bilancí se stal žhářský útok na domov důchodců, při kterém zemřelo jedenáct starších lidí. V roce 1981 byl Lee odsouzen k doživotí za jedenáct případů žhářství a šestadvacet zabití. Vzhledem k jeho psychickému stavu smrt obětí nebyla klasifikována jako vražda. „Přiznal se rovněž k založení dalších čtrnácti požárů, při nichž nikdo nezemřel. Za tyto požáry nebyl stíhaný," píše BBC.

Vzhledem k rozvinuté psychické nemoci Lee neputoval do vězení, ale do psychiatrické léčebny. Zde se opět nechal přejmenovat, nově jeho jméno znělo Peter Tredget.

O dva roky později se Tredget odvolal. „Odvolací soud v roce 1983 zrušil odsouzení za jedenáct zabití v případě požáru domova důchodců z roku 1977," uvádí BBC. Na rozsahu doživotního trestu se ale nic nezměnilo.

V současnosti šedesátiletý Tredget je nadále v psychiatrickém ústavu. Přesto ale jeho případ čas od času nadále rezonuje Britským královstvím. Jak píší The Times, naposledy v roce 2019 poté, co se Tredget obrátil na speciální vyšetřovací komisi. Objevila se tak možnost, že rozsudek bude zneplatněn. Připouští se totiž, že navzdory Tredgetovu přiznání k založení požárů udělali policisté několik chyb při vyšetřování. Proces ale zatím obnoven nebyl.