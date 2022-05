Bez ruského plynu. Gazprom od středy ukončil dodávky do Polska a Bulharska

ČTK Redakce

Polská plynárenská společnost PGNiG uvedla, že ji ruský Gazprom informoval, že od středečních 08:00 SELČ zastavuje dodávky zemního plynu do Polska prostřednictvím plynovodu Jamal. Potvrdily se tak neoficiální informace, které dříve zveřejnila polská média. Gazprom zastavil od středy dodávky plynu také do Bulharska, podle agentury Reuters to potvrdilo bulharské ministerstvo energetiky.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK