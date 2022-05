"Pokračovat s dodávkami potřebného vybavení, urychlit dodávky, kde to bude možné, a rozšířit dodávky o těžké zbraně a komplexní systémy například v rámci řetězových výměn," vyzývá vládu rezoluce. Ruku pro ni zvedlo 586 poslanců, proti jich byla stovka.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck krátce před hlasováním zveřejnil na twitteru video, ve kterém veřejnosti vysvětloval, proč osobně podporuje poskytování těžkých zbraní ukrajinské armádě. V příspěvku mimo jiné hovořil o své loňské návštěvě Ukrajiny, kdy pobýval v nyní zničeném Mariupolu a kdy v Kyjevě navštívil památník ukrajinských vojáků padlých od roku 2014 během konfliktu na Donbasu.

Proti dodávkám zbraní na Ukrajinu se postavila protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která je označována jako populistická až krajně pravicová. Šéf AfD Tino Chrupalla varoval, že poskytování výzbroje Ukrajině jen konflikt prodlužuje a navíc by to mohlo Německo vtáhnout do války.

Proti vyzbrojování Ukrajiny byla i postkomunistická Levice, která sice ruskou invazi odsoudila, trvá ale na diplomatickém řešení. Levice se také obává možného vyhrocení konfliktu, který by mohl vyústit v jadernou válku.

Domácí i zahraniční kritika

Kancléř Olaf Scholz ještě minulý týden vysvětloval svůj odmítavý postoj k dodávkám těžkých zbraní Kyjevu tím, že německá armáda z velké části vyčerpala možnosti dodávat další zbraně ze svých zásob a obavami z možného rozpoutání třetí světové války Ruskem. Po domácí i zahraniční kritice vláda v pondělí schválila poskytnutí Gepardů Ukrajině. Pro tyto obrněnce chce Berlín zajistit i munici.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová v úterý na mezinárodní konferenci o Ukrajině na americké základně Ramstein v Německu řekla, že Berlín se chce nyní zaměřit i na poskytování zbrojních kompenzací východoevropským spojencům, pokud ti přenechají své postsovětské vybavení ukrajinské armádě.

Podle informací deníku Die Welt nabídlo Německo účast v tomto programu výměn také České republice.