Situace na východě Ukrajiny se však příliš nezměnila, uvedla ruskojazyčná verze zpravodajského serveru BBC s odkazem na hlášení ukrajinského generálního štábu. Ukrajinská armáda během posledních 24 hodin odrazila šest ruských útoků v Doněcké a Luhanské oblasti, zničený byl také muniční sklad nedaleko okupovaného jihoukrajinského Chersonu. Tam mělo podle Kyjeva zemřít přes 70 ruských vojáků. Tato tvrzení však nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

„Ruský nepřítel silně ostřeluje a blokuje ukrajinské jednotky v areálu Azovstalu v Mariupolu,“ informoval dále ukrajinský generální štáb. Podle stejného zdroje pokračují Rusové také v ostřelování částečně obklíčeného Charkova.

Rusko od začátku války před 62 dny přišlo podle odhadu ukrajinského generálního štábu již o 22 100 vojáků, 918 tanků a 2308 dalších obrněných vozidel, 416 děl, 149 raketometů, 69 protileteckých zbraní, 184 letadel, 154 vrtulníků, 205 dronů, 1643 vozidel, osm lodí,76 cisteren, 31 kusů speciální techniky a čtyři vypouštěcí zařízení taktických raket.

Radiace v Černobylu je normální, uvedl šéf MAAE. Agentura AFP udělala chybu

Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské síly vysoce přesnými raketami během uplynulých 24 hodin zničily dva muniční sklady v Charkovské oblasti a dva systémy protivzdušné obrany S-300, jakož i zařízení pro radioelektronický boj. Ruské letectvo napadlo 87 vojenských objektů.

„Zabito bylo okolo 500 nacionalistů,“ prohlásil mluvčí Igor Konašenkov podle ruských médií. Protivzdušná obrana podle něj sestřelila dvě ukrajinské rakety Točka-U v Záporožské a Charkovské oblasti. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit.

Ostřelování Záporožské oblasti

V Záporoží dnes dvě ruské rakety zasáhly městský podnik, jeden člověk byl zabit, druhý vyvázl se zraněním, oznámila oblastní správa podle listu Ukrajinska pravda. Škody a ztráty po tomto útoku se dál zpřesňují. Ruské střely přitom proletěly v těsné blízkosti Záporožské jaderné elektrárny, varovala státní společnost Enerhoatom podle agentury Unian.

Při ruském raketovém útoku byl poničen železniční most v Oděské oblasti na jihozápadě země, který vede nad ústím Dněstru do Černého moře, informoval šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin.

Podle místních úřadů byla z bezpečnostních důvodů uzavřená i souběžná silnice. Zničení mostu by znamenalo, že od zbytku země zůstane odříznutý cíp ukrajinského území sousedící s Rumunskem a Moldavskem. Z ukrajinského vnitrozemí by se do něj po silnici dalo dostat jedině přes Moldavsko.

Na severu Ukrajiny nejsou podle ukrajinské armády žádné známky toho, že by se Rusko chystalo obnovit ofenzivu. V příhraničních ruských oblastech, tedy v Brjanské, Kurské a Belgorodské, posiluje Moskva ochranu hranic.