První případ nemoci dnes oznámilo Švédsko, pacientkou je žena, která se vrátila z cesty do Wu-chanu. Dalšího, už šestého nemocného má Bavorsko, kde od člena rodiny nakazilo virem dítě. Thajsko potvrdilo první případ přenosu z člověka na člověka na svém území, dosavadní nakažení byli čínští turisté, anebo lidé, kteří Čínu navštívili.

Z Wu-chanu dnes odletělo letadlo s 83 britskými občany a 27 lidmi z dalších zemí. Stroj objednaný vládou v Londýně po mezipřistání v Británii zamířil do Španělska, kde se zbývajících cestujících ujmou zástupci zemí, z nichž tito lidé pocházejí. Na vojenské základně Istres v jižní Francii přistál kolem poledne speciál, kterým z Wu-chanu přiletělo asi 200 lidí. Jeden z evakuovaných vykazoval příznaky nákazy koronavirem, které jsou podobné chřipce, a byl proto převezen do nemocnice v Marseille. Německo do čínské provincie Chu-pej, jejíž metropolí je Wu-chan, vyslalo vojenské letadlo, které má vyzvednout přibližně 90 Němců a 40 občanů dalších zemí. Nastoupit do něho budou moci jen lidé bez příznaků koronaviru. Své občany evakuují také Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea.

Lidi, kteří jsou evakuováni z Wu-chanu, čeká po návratu do vlasti 14denní pobyt v karanténě. Znepokojení panuje mezi obyvateli francouzského středomořského letoviska Carry-le-Rouet nedaleko Marseille, kde úřady pro izolaci vyčlenily prázdninové středisko. Lidé se podle tisku nebojí ani tak o své zdraví, jako o obchod v době, kdy se ve vsi koná lidová slavnost.

S nevolí se ale setkalo i rozhodnutí Austrálie odvézt evakuované z Číny na Vánoční ostrov, vzdálený více než 2000 kilometrů od australských břehů. Mezi evakuovanými budou hlavně australští Číňané, kteří se ptají, zda by vláda naložila podobně i s "bílými Australany". Plán kritizují také lékaři. Vláda si za rozhodnutím stojí a říká, že nemůže nechat evakuovat nemocnice v Sydney, Melbourne či Brisbane.

Země uzavírají hranice

Mongolsko dnes podobně jako ve čtvrtek Rusko oznámilo, že do 2. března uzavře hranici s Čínou. Vláda v Ulánbátaru mongolským občanům přebývajícím v Číně dala čas do 6. února, aby se vrátili. Singapur nebude od soboty na své území pouštět cizince, kteří byli nedávno v Číně a občanům Číny přestane vydávat víza. Arménie od 1. února až do konce března znemožní čínským občanům bezvízový vstup do země. Omezení pohybu plánuje i Guatemala, která do země nevpustí nikoho, kdo v 15 dnech před vstupem do tohoto středoamerického státu navštívil Čínu.

Zavírání hranic se nelíbí Světové zdravotnické organizaci (WHO), jejíž mluvčí řekl, že takové kroky jen povedou k ilegálním přechodům hranic. Lidé tak uniknou zdravotním kontrolám, jejichž cílem je zjistit, zda se u nich neobjevily příznaky nákazy koronavirem.

Stav nouze v Itálii

Italská vláda kvůli koronaviru vyhlásila stav nouze, který úřadům umožní rychleji uvolnit peníze na ochranu obyvatelstva. V zemi jsou dva potvrzené případ nákazy, jde o dva čínské turisty. Vláda nařídila přerušit letecké spojení mezi Itálií a Čínou.

Letecká spojení s Čínou dnes plošně zakázaly vlády Pákistánu a Íránu a částečně je omezilo i Rusko, před cestami do Číny své občany varovaly americké úřady. To odsoudil Peking, podle kterého takové opatření není založeno na faktech. V reakci na varování americké letecké společnosti Delta Airlines a American Airlines zrušily až do dubna lety do Číny. Letecká spojení zrušili či omezili také vietnamští dopravci.

Zákaz letů mezi Českem a Čínou chce v pondělí vládě navrhnout premiér Andrej Babiš. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by takový krok byl na místě, když WHO kvůli šíření koronaviru vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Prodejce letenek Student Agency uvedl, že po 12. únoru bude do 28. března přerušena letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Firmy nabízející letenky rovněž uvedly, že zájem o cesty do nejlidnatější země světa klesá.