Bára Sulanová z Milevska vyhrála korunku královny krásy. | Foto: Michal Zima/poskytla Bára Sulanová



Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích má od 1. října 2023 nového ředitele. Stal se jím Filip Lýsek, který dosud působil jako ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově. Ve funkci nahradil Františka Štangla, který odchází do důchodu. Nový ředitel zvítězil ve výběrovém řízení Jihočeského kraje, který muzeum zřizuje. Do konkurzu se podle vedoucího krajského odboru kultury a památkové péče Patrika Červáka přihlásilo šest lidí.

K podzimu na jihu Čech neodmyslitelně patří výlovy rybníků. Některé menší už přišly na řadu ve druhé polovině září, v následujících týdnech jsou v plánu ty nejvýznamnější. O víkendu 13. až 15. října stovky návštěvníků zamíří k největšímu českému rybníku Rožmberk na Třeboňsku. Až do druhé poloviny listopadu budou rybáři pokračovat na těch dalších napříč celým krajem.

Budějovice mají městský holubník. Vestavbou půdního prostoru a osazením vybavení vznikl v Žižkově ulici v areálu bývalých budějovických kasáren městský holubník. Ten už začal sloužit svému účelu.

První vánoční strom na jihu. Pozornost nejen na sociálních sítích vzbudil vzrostlý strom, který poněkud s předstihem už čeká na sváteční dobu adventu v Boršově nad Vltavou. Proč tak zvláštně brzy?

Tragická nehoda se stala u Závišína nedaleko Bělčic na Strakonicku. Střet s manipulačním vlakem nepřežili 3. října dva lidé, další dva byli s vážným zraněním přepraveni vrtulníky do nemocnic. Jednalo se o pracovníky Správy železnic, kteří na trati prováděli údržbu.

Vimperští rozhodli, že chtěji novou školku. Sehnat místo ve školce je ve Vimperku boj. Vedení města mluví o tom, že současné mateřské školy ve městě nestačí. Proto chce školku novou, aby mohlo navýšit kapacitu pro děti v předškolním věku. Stát bude u sportovního areálu. Vyjde na sto milionů korun.

Otevření obchvatu Vlachova Březí, nejdražší letošní stavby na Prachaticku. Před 88 lety padla vůbec první myšlenka na obchvat města Vlachovo Březí. Při otevírání obchvatu 30. října to zmínil vlachovobřezský starosta Lubomír Dragoun.

Turista našel tělo ženy. Už třetí vraždu tohoto podzimu vyšetřují jihočeští kriminalisté. V sobotu 28. října turista objevil tělo ženy na hřbitově v Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Jak se tam dostalo, zatím není známo. Podezřelého hledají i rakouští kriminalisté.

Tragická nehoda se stala u Nové Vsi na Křemežsku 3. října. Osobní auto se střetlo s nákladním. Na místě zemřel člověk, další se zranil.

Rekonstrukce nádražní budovy v Písku je oficiálně hotová. Trvala téměř tři roky a stála 66 milionů. Na ní by měla v blízké době navázat oprava nástupiště, které se má stát bezbariérovým, a úprava přednádražních prostor.

Nejkrásnější dívka ČR je z Milevska. Jmenuje se Bára Sulanová, je jí 18 let a studuje gymnázium. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že se stanu Miss České republiky právě já,“ řekla po finálovém večeru. A co ji vedlo k účasti v soutěži krásy? „Lákalo mě poznat zákulisí této soutěže, získat nové zkušenosti a zážitky, seznámit se se zajímavými lidmi a mít možnost zviditelnit se,“ shrnula nová královna krásy.

Mezeru v dálnici u Tábora mohou dostavět, sporné nemovitosti stát vyvlastnil. Jezdit po D3 u Tábora bez omezení už není nesplnitelný sen řidičů. V místě u motocentra rodiny Bratránkových, kde je doprava už roky svedená do jednoho pruhu, se může dostavět chybějící asi 400 metrů dlouhý kus dálnice. Krajský úřad totiž rozhodl o vyvlastnění čerpací stanice LPG, o niž se stát s majiteli léta přel.

Domov našel i poslední z týraných psů z Oldřiše. Příběh 21 psů zachráněných z nevhodných podmínek na Jindřichohradecku se uzavřel. Krajská veterinární správa ve spolupráci s policií odebrala na začátku července roku 2021 majitelce z Oldřiše dospělého psa, tři feny a sedmnáct štěňat plemene argentinská doga. Zvířata dlouhodobě živořila ve výběhu s dřevěným mobilním přívěsem ve výkalech, bez jídla i vody.

Skončila sedmiletá rekonstrukce Krýzových jesliček. Unikátní betlém zapsaný v Guinnessově knize rekordů prošel rozsáhlou rekonstrukcí pohonného mechanismu, jednotlivých figurek, objektů i kulis. Odborníci při obnově položili odvážný a inovátorský přístup. Jesličky byly po celou dobu restaurování přístupné veřejnosti. Největší lidový mechanický betlém na světě má muzeum ve své správě od roku 1935, jeho podobu ale poznamenaly neodborné zásahy. Pro tým restaurátorů byla v rámci obnovy nejobtížnější mechanická část celého díla.

Na židovském hřbitově v Hradci dodatečně uložili místního podnikatele. Ojedinělý akt se odehrál na židovském hřbitově v Jindřichově Hradci. Dodatečně tu byl pochován místní podnikatel Karel Spitzer. Jeho bratr Jan loni daroval rodinný majetek organizaci Otevřená okna, která jako vyjádření poděkování zařídila vložení urny do rodinného hrobu. Šlo o výjimečný okamžik, od války se podle dostupných historických pramenů něco podobného stalo pouze jednou.

