Pojďme se společně ohlédnout za rokem 2023 a v ročence Deníku si připomenout, co všechno Jihočeši v uplynulých měsících prožili.

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích do Antalye v Turecku. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz



Z Budějovic odletěli první turisté. Druhého srpna se v půl desáté večer odlepil ze vzletové dráhy Boeing 737 při prvním letu v rámci pravidelného mezinárodního provozu. Cílem byla turecká Antalya. Na první den velkého provozu se přišli podívat i někteří Budějčáci. Fronta stovek diváků se táhla po obou stranách silnice k letišti až k hlavní v Plané.

V budějovickém rybníku založila kolonii ryba, která zaútočí i na člověka. Průzkum rybníku Bagr ukázal, že si tu kolonii založila slunečnice pestrá, vetřelec ze Severní Ameriky. Pro laika se může jevit jako miniaturní piraňa. Je velmi žravá a při ochraně hnízda se slunečnice pestrá nerozpakuje napadnout i mnohem větší živočichy, klidně zaútočí i na člověka. Město chce Bagr proměnit na plochu vhodnou ke koupání.

V Budějovicích začal agrosalon Země živitelka. Téma je udržitelnost. V Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Představí se přes 600 vystavovatelů. Na zahájení přijel i premiér Petr Fiala (ODS), který bude jednat o cenách potravin a ziscích potravinářských firem se zástupci oboru.

Bouřka ničila na jihu Čech. Vyplavila silnice, tratě i sklepy, zporážela stromy. Neuvěřitelných 640 událostí. Taková je bilance zásahů, které jihočeským hasičům přinesla velmi silná bouřka, která se v sobotu večer prohnala Jihočeským krajem. Její následky budou Jihočeši pociťovat ještě nějakou chvíli. Například na Táborsku se dramaticky rozlil Černovický potok.

Strakoňáci se dočkají nové obchodní zóny. Jaké další obchody přibudou k novému Kauflandu v nákupním centru ve Strakonicích? To je otázka, kterou teď řeší spousta lidí z města i okolí. KFC a lékárna už mají své místo jasné, ale budou i další.

Supertropický den, v Kocelovicích padl rekord. Pokud jsme měli pocit, že se víc a déle pečeme, byla to podle hydrometeorologa Zdeňka Vondry ze stanice v Kocelovicích pravda. „Průměrná teplota byla 19,9 ° C. Dosud to bylo 17,8 stupně,“ udal přesná čísla.

Sluneční hodiny už neukazují čas, jsou polámané. Prachatické sluneční hodiny, které dominují Malému náměstí pod městskými hradbami bezmála dvaapadesát let, jsou polámané. Část ukazatele času je pryč.

Místostarosta Krumlova užívá titul, který nemá. Ing. Dalibor Uhlíř. To stojí na oficiálním webu města Český Krumlov pod hlavičkou 1. místostarosta pro volební období 2022-2026 a také v životopise na osobním webu Dalibora Uhlíře. S titulem Ing. kandidoval i ve volbách, jak dokládá web volby.cz Českého statistického úřadu. Problém je, že Dalibor Uhlíř nemá diplom s titulem Ing., ale s titulem MBA. Vyšlo to najevo a od té doby tato záležitost čeří vody krumlovské politické scény.

Krumlovský radní Zajíček se přiznal k dotačnímu podvodu. Už začal splácet škodu. Začal třetí den hlavního líčení v případu obžaloby krumlovského radního Zdenka Zajíčka a jeho firmy ENVIMEA s. r. o. z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Líčení se konalo v jeho nepřítomnosti, z jednání se předem omluvil. Krumlovská koalice má v plánu záležitost řešit na jednání 28. srpna.

Co přimělo podnikatele z Brna koupit kestřanskou tvrz? Romantické představy. Unikátně dochovaná pozdně gotická tvrz, historický areál, klid a jako bonus rozrůstající se vinice. Majitel Horní tvrze v Kestřanech Pavel Halada přiznává, že řada Písečáků a lidí z okolních obcí památku vůbec nezná.

Stavba nového železničního mostu u Červené nad Vltavou jde podle plánu. Provoz by zde měl odstartovat na konci listopadu 2024. Nový železniční most se staví hned vedle stávajícího, který je nadále v provozu. Po dokončení stavby a převedení dopravy na novou trať se měla stará konstrukce zbourat. To se ale nestane, protože historický most z 19. století byl v roce 2021 prohlášen za kulturní památku. Co s ním bude dál, je ale zatím ve hvězdách. Správa železnic nemá v úmyslu si ho nechat, město Písek ani Jihočeský kraj ho nechtějí.

Byl jsem dětský otrok, sexuální hračka. Zneužívaný mladík žádá spravedlivý trest. U táborského soudu pokračovalo hlavní líčení s 49letým mužem z Tábora, který je obviněn z pokračujícího zločinu pohlavního zneužívání, přečinu ohrožování mravní výchovy dítěte, pohlavního zneužití i těžkého ublížení na zdraví v podobě posttraumatické poruchy. Hrozí mu 5 až 12 let vězení.

Začala uzavírka u Hradce. Řidiči vjížděli do zákazu, někteří si poničili auta. Začala uzavírka na hlavním tahu Třeboň - Jindřichův Hradec. Opravoval se víc než tři kilometry dlouhý úsek mezi Lásenicí a Horním Žďárem. Navzdory deštivému počasí začaly práce v termínu. Někteří z řidičů ale ve snaze ušetřit čas nerespektovali zákaz vjezdu a riskovali kromě pokuty i poškození auta.

