Píseň Gabriel nazpívala téměř před čtyřmi dekádami dáma šansonu, zpěvačka Hana Hegerová. Ta byla jedním ze vzácných umělců, pro které Michal Horáček psal své texty. Skladba o andělu Gabrielovi z desky Potměšilý host (1987) dostala zcela nový kabátek od budějovického zpěváka, rappera a hudebníka Štěpána Hebíka alias 7krát3. Svěží r&b úpravu můžete slyšet na streamovacích službách.

Foto: se svolením Davida Peltána

Letos na jaře se novocirkusový soubor Cirk La Putyka rozhodl zpracovat celé dílo textaře, esejisty a producenta Michala Horáčka do své inscenace Horáček Gen XYZ. Ke spolupráci mimo jiných osobností současné hudební scény přizval i hudebníka 7krát3. Ten si pro svou osobitou interpretaci vybral Horáčkův text skladby Gabriel.

Krásné, záludné a květnaté texty

„Hledal jsem v textech Michala takový, který časem možná trochu zapadl v zapomnění a který by ve své archaické podobě zněl „new schoolově". V Gabrielovi se mi líbí univerzální myšlenka toho, že se v těch nejjemnějších a nejobyčejnějších věcech, jimž zdaleka nevěnujeme pozornost, skrývá určitá forma božství. Myslím, že je to téma přínosné do dnešní doby, kdy veškerou naší pozornost soustředíme spíše na bizár nebo věci, které musí být v zásadě jen výjimečné. Obyčejnost ale začne být podle mě nový trend,“ vysvětluje výběr Štěpán Hebík, držitel ocenění Interpret roku Cen Anděl (2020), a doplňuje: „Krásné a zároveň záludné na Michalovo textech bylo, že jsou květnaté. Chtěl jsem najít naopak takový, kde každá fráze bude kratší a bude mít svůj vlastní význam. Přičemž celek bude stále o té jedné věci. A to přesně splňoval Gabriel. RnB košilku jsem skladbě udělal, protože tohle spojení ještě nikdo neudělal a možná už nikdo nikdy neudělá".

Videoklip si představí každý dle své fantazie

Skladbu můžete poslouchat na všech streamovacích službách (Spotify, Deezer, Aple Music, Amazon music atd.) Videoklip ke skladbě ale diváci neuvidí. „Myslím, že každý si pustí svůj vlastní klip ve své hlavě, až si track přehraje a zaposlouchá se do textu," podotkl 7krát3.

„Mimořádně mě počin těší. Ale ne proto, že hudebník je mladý; ale kvůli tomu, že je zajímavý a talentovaný. Úprava a doplnění mého textu jsou velice osobité. Tomu, jak album Potměšilý host tehdy působilo, jsem věnoval jeden z dílů pořadu Hudební svět Michala Horáčka na rozhlasové Dvojce - trval skoro hodinu. Zajímavější však je, jak skladba bude působit v jeho podání a v současnosti!" reagoval na novou podobu autor původního textu Michal Horáček.

Vydání skladby Gabriel je zároveň pozvánkou na koncert 7krát3 v pražském Lucerna music baru, který se uskuteční 25. ledna 2024. Vstupenky na něj seženete v síti Goout.cz.

David Peltán