Jihočeské muzeum připravilo interaktivní výstavu Pat & Mat. Všechny děti i jejich rodiče zavede do světa dvou pověstně nešikovných kutilů, pro které není žádná komplikace překážkou a své kutění si umí patřičně užít. Těšit se můžete třeba na animační dílnu, originální scény a loutky z oblíbeného večerníčku, hernu či fotokoutek.

Zábavnou výstavu o večerníčkovém seriálu Pat a Mat můžete navštívit v Jihočeském muzeu do 28. září. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Tahle interaktivní výstava vás bude bavit. Kdo by tyhle kluky neznal? Sice jim už táhne na padesátku, ale pořád mají světu co říct. Vyrostlo s nimi několik generací a další jistě přibudou, protože seriál je stále velice populární u nás i v mnoha dalších zemích. S každým dílem si říkáte, co zase vyvedou. Je to asi v té obyčejné lidské nešikovnosti, která nás fascinuje a baví. Řekněte, kdo z vás se při práci v dílně či doma někdy necítil jako Pat a Mat?“ řekl po vernisáži náměstek hejtmana Pavel Hroch.

Co konkrétně vás čeká? Díky pracovnímu listu, který vás výstavou provede, neminete žádný z připravených úkolů: luštění křížovky, skládání 3D kostek, vybarvování omalovánek nebo třeba tvoření vlastního pohyblivého obrázku. Součástí výstavy jsou totiž i dříve využívané optické přístroje, které předcházely vynálezům vedoucím k filmovému promítání, jak ho známe dnes. Vyzkoušíte si a zjistíte, na jakém principu funguje thaumatrop, fenakistiskop, zootrop nebo praxinoskop, a kdo má jejich sestrojení na svědomí. Díky těmto přístrojům jsme totiž postoupili od fascinace pohyblivým obrázkem po filmový pás a kameru. Každé splnění úkolu si pak můžete potvrdit razítkem na pracovní list.

V další části výstavy se seznámíte s historií natáčení večerníčkového seriálu i s dějinami animace jako takové. Dozvíte se, jak vznikají animované, kreslené nebo loutkové pohádky a jak se od sebe navzájem liší. Neminou vás ani informace o samotných tvůrcích oblíbeného večerníčku Pat a Mat: Lubomíru Benešovi a Vladimíru Jiránkovi. Uvidíte také projekci filmu Pat a Mat i dokument o tom, jak se takový snímek natáčí.