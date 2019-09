Od pátku pátrají po patnáctileté Adéle z Trhových Svinů policisté a kriminalisté, ale zatím bezvýsledně. Z domova odešla odpoledne a dosud se nevrátila, ani o sobě nedala vědět. Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera dívka z domova neutekla poprvé.

Adéla neutekla z domova poprvé. | Foto: Policie ČR

Adéla měřící mezi 165 a 170 cm má dlouhé tmavě hnědé vlasy do půlky zad. Na sobě by mohla mít černé rifle a černou mikinu se žlutým nápisem. Kdo by o ní cokoli věděl, měl by kontaktovat policisty na bezplatné lince 158.