Už 18. listopadu začne děti vozit kolotoč ve vánočním městečku, které opět zpestří konec roku v Českých Budějovicích. Českobudějovický advent nabídne od 18. listopadu také vyhlídkové kolo nebo zahájení prodeje na trhu. Ze známých tváří vystoupí v adventním kulturním programu například Marie Rottrová.

Už se těšíte, až si zazvoníte na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích ve vánoční zvoničce, postavené pro adventní program? Nebo až si zabruslíte kolem kašny? Můžete začít odpočítávat! První část Českobudějovického adventu nabídne své služby už 18. listopadu 2023.

Vozit děti začne třeba kolotoč, který bude na náměstí až do 6. ledna 2024, fungovat začne i vánoční vyhlídkové kolo, které také zůstane na náměstí až do Tří králů. Své stánky otevřou v řemeslné uličce s vlastními branami řemeslníci s rukodělnými výrobky a zavoní také stánky s občerstvením ze starých časů - plackami, vínem nebo trdelníkem. Další stánky s rozmanitým zbožím i občerstvením najdou návštěvníci adventního městečka porůznu na náměstí. Celkem se chystá stovka stánků.

Postupně budou v programu přibývat i další atrakce, například 24. listopadu začne fungovat kluziště kolem Samsonovy kašny nebo je na 5. prosince připraven Přílet anděla. A 13. prosince od 18 hodin zazní na náměstí vybrané vánoční písně při oblíbené akci Česko zpívá koledy.

Letošní ročník Českobudějovického adventu přinese na náměstí Přemysla Otakara II. také bohatý kulturní program! Živá vystoupení začnou 27. listopadu a na pódiu se objeví třeba Yvetta Simonová nebo Marie Rottrová. Novinkou bude také silvestrovský program a Novoroční koncert.

Živý kulturní program na pódiu Českobudějovického adventu začne v pondělí 27. listopadu revivalem ikonické kapely U2. Následovat bude úterní hvězdné vystoupení nestárnoucí stálice české populární hudby Yvetty Simonové. Program potrvá až do 1. ledna, kdy ho zakončí Novoroční koncert. Ten je na programu úplnou novinkou. „Velmi se těšíme i na Soutěž škol „Vánoční hvězda“, kdy už se nám první školy hlásí skrze formulář na našich webových stránkách www.ceskobudejovickyadvent.cz. Vystoupení školáků určitě dodá trhům osobitý charakter, tak pokud máte šikovné děti, určitě je také přihlašte, ať si vyzkouší vystoupení na hlavním pódiu!“ vyzývá programový ředitel Českobudějovického adventu Roman Havel.

„Bezesporu nejzářivějším adventním hostem se stane první dáma českého soulu Marie Rottrová, v jejímž podání zazní 1. prosince hudební klenoty jako Lásko voníš deštěm či Skořápky ořechů. V programu se můžete těšit i na legendární duo Kamélie nebo zpěvačku Petru Černockou,“ zve na kulturní program Lenka Střítecká za pořadatele Art4promotion. Českobudějovický advent nově přinese i hudebně zábavný silvestrovský program „Silvestr kolem Samsona“ s kapelami William a One Spirit.

„Letošní novinka v podobě silvestrovského odpoledne a novoročního koncertu bude zajímavá nejen pro místní, ale i pro návštěvníky města. Pódium i další atrakce zůstávají na náměstí až do 6. ledna. Takže na Silvestra bude během dne ve městě pěkně živo, jelikož se plánují i další tradiční akce u řeky,“ doplňuje atraktivitu trhů i po skončení samotného adventu Tomáš Polanský, ředitel Turistické oblasti Budějovicko. Víkendová dopoledne budou patřit dětem a divadelním i filmovým pohádkám a každé pondělí od 17 hodin můžete přijít do vánočního workshopu s názvem „Ochutnejte kouzlo Vánoc“ pro rady a recepty na pravé české Vánoce. Vždy v pondělí od 19 hodin je připraven také živý koncert. Čtvrtky budou „Pro dobrou věc“ a odpolední čas bude věnován charitativním tématům a projektům.

Novou podobu bude mít i Ježíškova dílna pro děti v blízkosti vánočního stromu, kde budou moct děti zdarma tvořit a učit se tradicím pod vedením jihočeských řemeslníků. Tvůrčí dílny začnou v pátek 1.12. a potrvají do čtvrtka 21.12., ve všední den od 14 do 18 hodin, o víkendu od 11 do 17 hodin. Těšit se můžete například na balzám v oříškové skořápce, malování keramických ozdob, vločky z korálků, vlněné ptáčky nebo solné potpourri. Všechny tyto metody jsou samozřejmě přizpůsobené tak, aby je děti zvládly samostatně či s Vaší pomocí, něco nového se naučily a odnesly si z dílny hezký dárek nebo originální Vánoční dekoraci.

Řemeslníky můžete podpořit nákupem v řemeslné galerii, která bude součástí Ježíškovy dílny.

Kluziště zdarma a fotokoutky

Kluziště bude zcela zdarma a bude v provozu denně od 10:00 do 21:00 až do 6.1.2024. Na Silvestra a na Nový rok se navíc bude bruslit s živým hudebně zábavným programem. Pozadu s novinkami nezůstane ani půjčovna bruslí, která bude otevřena denně ve stejných časech jako kluziště a bude kompletně nově vybavena od bruslí až po odrážedla a helmy pro děti.

Hned několik míst v adventním městečku bude připraveno jako fotokoutek pro společnou fotku. Hlavní fotopoint se světelnou bránou doplní ještě další dvě místa s tematickými vánočními dekoracemi.

Program a více informací najdete na stránkách www.ceskobudejovickyadvent.cz i na nových facebookových stránkých @ceskobudejovickyadvent.