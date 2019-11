Podle Lenky Střítecké z firmy Art4Promo-tion, která advent od roku 2017 chystá, se začne s hudebním programem 29. listopadu. Zahraje místní radio᠆šanson skupiny Líný kvartet. Těšit se můžete o Vánocích i na Jiřího Schmitzera, Ivana Hlase či Irenu Budweiserovou. Zajímavostí bude duo Flaškinet, které hraje na skleněné lahve. Netradičně se letos dění na náměstí Přemysla Otakara II., kde se program soustředí, koná i v pondělí 23. prosince. „To loni nebylo,“ představuje Lenka Střítecká novinku.

Dočkáte se i oblíbeného ledového kluziště o ploše 640 m². Letos pořadatelé negarantují, že se stihne od prvního dne. „Místo nám bude předáno totiž později kvůli akci k 17. listopadu,“ vysvětluje Lenka Střítecká. S kluzištěm bude opět propojena zvonička. Na stejném místě jako loni najdete vyhlídkovou věž i pódium.

Vybrán je už i vánoční strom, který se rozsvítí v sobotu 30. listopadu. Jednatel Lesů a rybníků města České Budějovice Daniel Hovorka uvádí, že letos vztyčí na náměstí jedli z městské části Mladé. Strom bude převezen v pondělí 18. listopadu okolo 11. h na náměstí. Konkrétní strom byl zvolen už před rokem. Podle čeho? „Splňuje jisté estetické a velikostní parametry,“ vysvětluje Daniel Hovorka a upřesňuje: „Výška by neměla být větší než dvanáct metrů, jedle je pravidelně zavětvená a vhodná k šetrnému pokácení, nakládce a transportu, který by měl minimálně omezit dopravu. Cesta by neměla ani poškodit větve.“

Adventní městečko zmizí 23. prosince, stánky s občerstvením a bruslení zůstanou do 6. ledna.