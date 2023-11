O víkendu otevřely své brány tradiční Vánoční trhy, které přinesly do jihočeské metropole atmosféru vánočního období. Město se ponořilo do vánočního světa a návštěvníci mohou očekávat zážitky pro celou rodinu.

Takhle se chystalo adventní městečko v Českých Budějovicích. | Video: Vanessa Papajová a Eliška Stropková

Na náměstí Přemysla Otakara II. mohou milovníci bruslení vyrazit na ledovou plochu, kde si mohou užít radovánky na bruslích. Pro ty, kteří milují zimní sporty, je to skvělá příležitost strávit čas s přáteli a rodinou.

Trhy také lákají návštěvníky bohatou nabídkou domácích výrobků. Místní řemeslníci prezentují své dovednosti a nabízejí tradiční i moderní vánoční dekorace, které dodají domovu tu správnou vánoční atmosféru.

Adventní městečko v Budějovicích otevřelo. Letošní novinkou je pohádkový strom

V oblasti gastronomie mohou návštěvníci ochutnat výběr lahodných dobrot. Trhy nabízejí širokou škálu tradičních českých vánočních pokrmů, včetně oblíbených trdelníků, svařeného vína, punčů a dalších dobrodružství pro chuťové pohárky.

Pro ty, kteří by rádi nahlédli do přípravy a stavění trhů, se mohou podívat na video u článku. Od instalace tradičních stánků a dekorací. Video umožní návštěvníkům nahlédnout do zákulisí a lépe porozumět úsilí a péči, kterou pořadatelé věnují tomu, aby vánoční trhy byly zážitkem pro všechny.

Eliška Stropková, Vanessa Papajová