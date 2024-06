V pátek 7. června krátce před 23. hodinou spatřil operátor městského kamerového systému na zastávce MHD na nádraží muže, který s plechovkou piva v ruce pobíhal kolem a bylo zjevné, že nechybí ani hlasitý projev.

Noční agresor na nádraží dostal pouta. | Foto: městská policie

Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že strážníci muže poučili o nočním klidu i o tom, že konzumace alkoholu je v těchto místech zakázána. „Přestupek s ním na místě vyřešili pokutou a vyzvali ho k odchodu,“ řekla mluvčí s tím, že tím případ neskončil. „Muž se sice vydal směrem k autobusovému nádraží, jenže náhle vešel do vozovky na červenou, a to přímo pod kola projíždějícího autobusu. Řidička vozu musela prudce šlápnout na brzdu a použít zvukové zařízení, aby nedošlo ke sražení opilého chodce. Pro něj to byl ale naopak popud k tomu, aby plechovkou s pivem mrštil do čelního skla autobusu,“ popsala mluvčí.

Muž se následně pokusil o útěk, ale po pár krocích ho hlídka městské policie dostihla. Agresor dostal pouta a se strážníky čekal na příjezd policejní hlídky.