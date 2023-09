Kaplička na návsi v Hodějově, malé obci na Strakonicku, má od soboty 23. září nesmírně důležitý úkol. Je nositelkou pamětní desky akademického malíře Jaroslava Krále, který zde prožil deset let svého života (1887 až 1897).

Odhalení pamětní desky v Hodějově. | Video: Deník/Petr Škotko

Jaroslav Král se narodil 5. prosince 1883 v Malešově u Kutné Hory. Byl český malíř, kreslíř a organizátor uměleckého života v Brně. Jeho umělecký styl byl ovlivněn kubismem a neoklasicismem. Jako levicový aktivista byl za války zatčen gestapem, vězněn v Kounicových kolejích v Brně, na Mírově, ve Vratislavi a v Osvětimi, kde zemřel.

Příběh pamětní desky se začal odvíjet loni 29. ledna. Více říká místostarosta Roman Kočí. „Zastavilo auto před naším domem a zde přítomná paní doktorka Blanka Frajerová se svým manželem, do té doby pro mě neznámí lidé, se mě zeptala, kde by našli dům čp. 1. Nikdo z nás do té doby netušil, že zde prožil dětství pozdější akademický malíř Jaroslav Král,“ řekl Roman Kočí.

Blanka Frajerová, která o Jaroslavu Královi napsala knihu, přiblížila ve svém proslovu jeho život a dílo. „Byl to nejen skvělý malíř, ale také velmi stačený člověk,“ uvedla.

Hodějov se v pozdějších letech stal pro Jaroslava krále inspirací pro budoucí tvorbu a velmi rád na něj vzpomínal.

Jaroslav Král zemřel 22. března 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Bylo mu 59 let.