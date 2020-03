Ještě v odpoledních hodinách hygienici hovořili o třech případech na jihu Čech. Ve čtvrtek hlásili nula.

„V jednom případě se jednalo o importované onemocnění ženy pracující v Rakousku. Ostatních 10 případů tvoří kontaktní onemocnění v rodině, nebo onemocnění po kontaktu s už dříve hlášenou pozitivní osobou, tzn., že tyto osoby již byly v nařízené karanténě. Počet nových rizikových kontaktů se tak nezvýšil, “ uvedla v pátek po 22. hodině ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) Kvetoslava Kotrbová.

Do laboratoří českobudějovické nemocnice směřovalo v pátek 136 nově indikovaných suspektních vzorků k vyšetření na COVID – 19. Zmíněných 11 z nich bylo pozitivních. Onemocnělo šest žen a pět mužů ve věku od 13 do 74 let. „Dvě osoby lékaři hospitalizovali v nemocnici, devět dalších ponechali v domácí izolaci,“ konstatovala krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.

Jeden případ zaznamenali hygienici na Českobudějovicku, dva na Českokrumlovsku, tři na Prachaticku a čtyři na Strakonicku. Jedenáctým je muž pocházející z Vysočiny, který byl otestován na jihu Čech.

Od pátku budou při hodnocení zdravotního stavu pacientů lékaři přihlížet k možnosti mezilidského přenosu tohoto onemocnění a hodnocení jako onemocnění kontaktního. „Nemusí se již jednat vždy pouze o importovaná onemocnění ze států s vysokým rizikem přenosu, ale k nákaze může dojít i při kontaktu v rámci běžných činností. Proto je důležité sledovat a dodržovat nařizovaná opatření tak, aby počet kontaktních onemocnění byl co nejnižší,“ zdůraznila Jitka Luňáčková.

V nařízené povinné karanténě je v současné době přibližně 1400 Jihočechů a další přibývají.

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje https://covid.kraj-jihocesky.cz/.