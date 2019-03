Naštěstí byl ještě schopen zavolat na linku 156 a požádat o pomoc. „Muž téměř nebyl schopen artikulovat a strážníkům dalo hodně úsilí zjistit důvod jeho volání a místo, kde se nachází. Podařilo se jim vyrozumět, že volající se potýká se značnými psychickými potížemi a neví, co si má dál počít se svým životem. Mezi nesouvislou řečí pohrozil i sebevraždou,“ vylíčila mluvčí městské policie Věra Školková, co předcházelo výjezdu hlídky. Strážníci nešťastníka našli blízko parku v Dukelské ulici. Bylo zřejmé, že je opilý, co potvrdila orientační dechová zkouška výsledkem 2,55 promile. Protože se u něj začaly projevovat známky epileptického záchvatu, zavolali strážníci záchranku, která ho převezla k vyšetření do českobudějovické nemocnice. „Jak se ukázalo, zdravotníci se s tímto mužem z Prahy-západ nesetkali poprvé,“ uvedla Věra Školková.