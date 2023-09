V poslední srpnový den (jak už Deník informoval) to byl například mladík, který si domů nesl sloupek s několika dopravními značkami. Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové hlídka na oznámení o silně podnapilém mladíkovi vyjela do Dukelské ulice v jednu v noci. „Strážníci dotyčného nemohli přehlédnout. Patnáctiletý chlapec totiž nesl celý sloupek s několika značkami a návdavkem si přivzal tabuli s nápisem Malše. Dotyčný se strážníkům se svěřil, že značky vzal před mostem přes řeku Malši. Přiznal i to, že vypil několik skleniček alkoholu. Orientační dechovou zkoušku na alkohol však odmítl,“ uvedla k případu Věra Školková. Po odebrání dopravní značky strážníci nezletilce předali do rukou jeho zákonného zástupce. Případ bude mít dohru na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

Zachránil opilce od pádu do Mlýnské stoky. Ten se pak vrhl na strážníka

Již dříve o prázdninách například strážníci zastihli skupinu mladistvých osob ve věku 15 – 17 let. Mládež tvrdila, že se jen potichu baví. Přesto byla párty ukončena po provedení orientačních dechových zkoušek u přítomných. Pět z nich nadýchalo 0,56 – 0,82 ‰ alkoholu. „Jak se ukázalo, alkohol svým kamarádům podal sedmnáctiletý mladík, který ho bez vědomí rodičů přinesl z domova,“ uvedla k případu Věra Školková. Přestupkem podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se bude zabývat příslušný správní orgán. Podnapilé děti si z rukou strážníků převzali jejich rodiče. Pravidelně v těchto případech rodiče ještě čeká pohovor na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

Jindy strážníci odhalili nezletilé děti pod vlivem alkoholu během kontroly v blízkosti hlavní pošty na Senovážném náměstí. Jednalo se o tři podnapilé dívky ve věku 13 – 16 let. Orientační dechová zkouška na alkohol u nich ukázala 0,34 – 1,72 ‰. Nejvyšší hodnotu nadýchala patnáctiletá dívka.

Ulicí Jana Opletala přestanou jezdit autobusy, objevili tu nebezpečné kaverny

Výše uvedené přestupky se objevují trvale, i když vedle běžných kontrol při službě nebo na upozornění městská policie provádí i preventivní akce zaměřené na kontrolu podávání alkoholu mladistvým v restauracích.

Městská policie při těchto kontrolách, pokud se jedná o větší akce, spolupracuje s dalšími příslušnými orgány, tzn. Policií ČR a oddělením sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. V průběhu letních prázdnin se uskutečnilo těchto preventivních akcí několik.

Podle Věry Školkové byla o prázdninách situace přibližně stejná jako v minulých letech. „Vzhledem k odhaleným případům podávání alkoholu osobám mladším 18 let lze říci, že situace je obdobná jako ve stejném časovém období předchozích let,“ uvedla Věra Školková.