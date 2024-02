Předpokládaná cena investice je 800 milionů korun. Ceny a odměny za účast v soutěži se předpokládají ve výši 5,4 milionu korun. V soutěžní porotě jsou kromě zástupců města a kraje architekti Pavel Hnilička, Osamu Okamura, Jakub Klaška, Igor Marko, Michal Fišer a Petr Štefek. Termín pro podání návrhů je 10. května 2024. „V případě realizace půjde o největší novostavbu veřejné instituce tohoto typu v Česku za několik desetiletí. Děkujeme všem, kdo na přípravě soutěže spolupracují,“ dodává web spojený mimo jiné s budějovickým architektem Mirkem Vodákem. Podle architektů jde o výjimečnou příležitost k podobné realizaci.

Snímek Senovážného náměstí. Mezi Mlýnskou stokou a křižovatkou s Žižkovou třídou by měla vzniknout nová budova Alšovy jihočeské galerie.Zdroj: Deník/VLP Externista

Alšova jihočeská galerie by se do Budějovic přesunula z jízdárny u zámku Hluboká. Jak už dříve uvedl pro Českobudějovický deník ředitel galerie Aleš Seifert, uvažuje se o tom již delší dobu. „Primárně není objekt Zámecké jízdárny pro muzeum umění vhodný – pořád je to jízdárna a tak byla i navržena,“ vysvětlil pro Deník Aleš Seifert hlavní důvod změny sídla s tím, že využívání jízdárny přináší celou řadu komplikací. „Těch bychom se rádi v budoucnu vystříhali,“ dodal Aleš Seifert. Objekt naproti zámku Hluboká je totiž mimo jiné památkou, takže jakékoliv změny jsou velmi problematické. Současné prostory nevyhovují především klimaticky, velký sál je možné využívat de facto pouze sezónně od dubna do začátku října. Chybí i prostory pro přejímku děl, rámování a paspartování a i pro depozitární požadavky na práci se sbírkovými předměty a podobně. Alšova jihočeská galerie oslavila loni 70. výročí.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Změnu připravuje na Senovážném náměstí také město. Uvažuje se o tom, že by se pod zem přesunulo současné parkoviště, odkryla se Mlýnská stoka a část vzniklého nábřeží vydláždila. Předpokládané náklady byly odhadované před dvěma roky, kdy se vybíral nejlepší architektonický návrh, řádově na stovky milionů korun.

Blíže k návštěvníkům

Ředitel Alšovy galerie Aleš Seifert upozorňuje, že přesun instituce do Českých Budějovic by přinesl bližší kontakt s městem, tedy návštěvníky. Expozice v Hluboké nad Vltavou je nevýhodně umístěna v tom smyslu, že na podvečerní programy je to z Českých Budějovic daleko a pořádat akce přes den pro veřejnost je problematické proto, že v pracovní dny lidé nemohou jít dopoledne nebo brzo odpoledne do galerie, když jsou v zaměstnání.

Aleš Seifert také zdůrazňuje, že jde o světovou architektonickou soutěž, která přinese Českým Budějovicím výjimečnou šanci na skvělou stavbu pro veřejný prostor. „Naši předchůdci před sto lety řešili také problémy s kanalizací, silnicemi. Ale přece postavili Jihočeské muzeum,“ říká Aleš Seifert a dodává, že jde o příklad budovy, která je jednou z dominant města, příkladem kvalitní architektury a jako instituce slouží muzeum veřejnosti už přes sto let. Podobně by to mělo být s novou budovou pro Alšovu jihočeskou galerii.