Belvedere na Hluboké. Alšovka představuje unikátní symbiózu umění a přírody

Alšova jihočeská galerie představí rozsáhlý výstavní projekt s názvem "Belvedere na Hluboké – Let It Grow Again!", na kterém spolupracuje s prestižní rakouskou galerií Belvedere. Expozice je otevřena od neděle 9. června do 10. listopadu.

Z expozice "Belvedere na Hluboké. Let it grow again!" | Foto: Chilli Production s.r.o.