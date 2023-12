Romuald Štěpán Rob

farář, Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Rybáře

Osobně si myslím, že jsme málo vděční především za obyčejné věci, které celosvětově tak obyčejné nejsou. Chceme více, a to vždy nemusí být špatné, ale zapomínáme být vděční za to, co máme. A především je třeba učit se být vděčný za to, co si nejde koupit a co nejde zaplatit: rodina, vztahy, kamarádství, přátelství, vzájemnost a zcela jistě také zdraví.

Jsem vděčný za to, že čím dál více lidí kriticky přemýšlí a nepapouškují pouze novinové titulky, že zkrátka mediální gramotnost roste. Kardinál Tomášek coby pedagog kdysi řekl, že dobro v člověku chválením roste, tak to tu musím zmínit.

A protože je (před)vánoční čas, rád bych dodal, že jsem vděčný za žízeň po duchovních věcech, která je v každém člověku a která je stále více vidět. A čím více se svět kýve, tím více potřebujeme vyhodit kotvu do nebe. To můžeme udělat, protože Boží láska je neotřesitelná, Bůh se v Betlémě stal člověkem, aby byl s námi a aby za nás dal život na kříži. Ať se tedy s člověkem děje cokoliv, vždy se může nakonec zhroutit do Boží náruče.