Stanislav Šmejkal, starosta Bělče.Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Většinu svého života jsem prožil v době opoziční smlouvy a v době jejích důsledků. Když jsem 3. prosince 1999 stál na Václavském náměstí spolu s desítkami tisíc dalších lidí, asi nikdo z nás nečekal, že výzva Děkujeme, odejděte! dojde svého naplnění až po více než 23 letech. Když jsem se stal starostou, zdědil jsem i obraz Václava Klause na zdi kanceláře. Uklidil jsem jej za skříň po zločinné amnestii v roce 2013 a obraz nového prezidenta Zemana jsem ani nekupoval, tam by byla cesta za skříň v řádu dnů.

Když vzpomenu na éru Miloše Zemana, ať tu premiérskou, tak tu prezidentskou, zbyde jenom pocit studu. Stydím se za to, že jsme si dokázali několikrát zvolit hulváta a zrádce, který pro své politické a obchodní zájmy několikrát zaprodal zemi Rusku a Číně. Sepisovat všechny hříchy Zemanovy vlády nebo období Zemanova prezidentství asi není nutné, to už udělalo hodně lidí. Stačí si připomenout jen to nejhorší, co provedl on a jeho okolí. Prodej ruského dluhu za pětinu, privatizační a politické obchody s Andrejem Babišem, „fait accompli“ po anexi Krymu, pozvání čínských mlátiček do Česka, projev k Vrběticím nebo podivné ztráty tajných listin, nesmíme pochopitelně zapomenout ani na objednávku vraždy nepohodlné novinářky. Miloš Zeman se pokusil zvrátit českou ústavu a zavést prezidentský systém, zavést režim podobný Rusku nebo Maďarsku.

Miloš Zeman byl čiré nedemokratické zlo, jako prezident byl to nejhorší od dob Antonína Zápotockého. Devátého března budu slavit. Mám k tomu sice více důvodů, ale letos budu slavit hlavně to, že po necelých 25 letech končí opoziční smlouva. Mám vzkaz pro současné politiky: Zlu se nesmí ustupovat. Každý ústupek si strana zla vykládá jako slabost. Demokratičtí politici selhali v roce 2013, v roce 2017 a vlastně i v roce loňském. Nikdo z vrcholných politiků ani nebyl schopen podat na prezidenta kompetenční žalobu, vzepřít se mu dokázali pouze v době, kdy ležel v bezvědomí v nemocnici, jinak raději stáli při zdi a čekali. Nechci politiky, kteří se bojí. Život je boj a občas je třeba dostávat i rozdávat rány. Tak prosím bojujte a tento „kartel devadesátých let“ vymeťte do posledního smítka. Ještě jich tam pár zbývá.