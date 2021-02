Petra Machová, České Budějovice: Někde jsem zaregistrovala prohlášení, že Suchej únor je už moc, jako by nám nestačily zavřené hospody. Pobavilo mě to, ale pak jsem si uvědomila, že ta situace, ve které se tu už skoro rok plácáme, každého svádí k tomu, aby si sem tam dal aspoň sklenku vína nebo i panáka. Ani já nejsem výjimkou. A tak jsem se rozhodla letos poprvé přidat, i když vím, že v režimu home office a distanční výuka to nebude jednoduché vydržet.