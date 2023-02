„Už na to napjatě čekáme. Územní plán měl být schválený do konce roku 2022 a my to bytostně potřebujeme k tomu, abychom mohli začít stavět,“ vysvětlil Lubomír Vrána, jednatel společnosti SVV real, s.r.o., která Krumlovský Vltavín na místě bývalé Jitony staví. „Dokud nebudeme mít jistotu, že stavby budeme moci zkoulaudovat jako byty, do realizace se nepustíme. Jednak je to v zájmu města, že tam budou byty, právě ty jsou tu potřeba, ale chceme to i my sami. Nechceme to tu zaplevelit apartmány.“ Stavební povolení na druhou a třetí etapu developer má, ale právě pouze na apartmány. „Měli jsme smlouvu s městem, že to schválí, to se ale bohužel nestalo,“ posteskl si.