Netěchovice - Ač se ve středu 1. května střídal déšť se sluníčkem, prvním letošním návštěvníkům Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích to nevadilo.

V teple útulné světnice děti pomohly zadělat těsto na chléb a koláče a pak se jen čekalo, až se všechny dobroty v chlebové peci na dvoře muzea upečou dozlatova. Mezitím si malí i velcí návštěvníci mohli vyzkoušet předení na kolovrátku pod vedením Lenky Limové nebo nahlédnout pod ruce zkušenému tkalci Janu Limovi. Vůně čerstvě upečeného chleba a koláčů ale spolehlivě přilákala návštěvníky k ochutnávce. Vše chutnalo skvěle, možná o to více, že mnozí přiložili ruce k dílu. Muzeum bude mít nyní otevřeno každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin, od června se pak mohou návštěvníci těšit na pravidelné sobotní pečení v chlebové peci. Kromě chleba a koláčů to budou i další staročeské speciality. Přijeďte ochutnat!