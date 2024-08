Při vernisáži ji počátkem srpna za přítomnosti vedení města i kraje představil hlavní autor, archeolog a egyptolog Miroslav Bárta.

Žijeme ve světě mapovaném médii, kdy jedni mají nadbytek, zatímco druzí trpí válkou, hlady nebo umírají na banální nemoci. Jak se v něm máme orientovat?

Taky bych to rád věděl, protože současné výzvy jsou skutečně obrovské. Když se dnes podívám na svět, je dominován čtyřmi velkými náboženstvími. Nejstarší je hinduismus, pak je zde židovství, křesťanství a islám. Každé náboženství je nějakým způsobem dominantní, všechna jsou i globální. Žádná cesta kupředu není jednoduchá. Základ má vycházet z předpokladu, že lidi spolu komunikují. Myslím si, že co vidíme v posledních desetiletích, ve smyslu střetu náboženství, je hlavně důsledkem vývoje ve 20. století. Protože předtím tak velké náboženské rozpory nebyly a jednotlivé náboženské komunity byly schopny spolu velmi dobře vycházet. Tohle je dlouhá historie až z Egypta.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Exteriérová výstava potrvá do 25. srpna.

Ve světě se stále bojuje: Izrael bojuje proti muslimské Palestině, Libanonu a Íránu, křesťanské Rusko napadlo křesťanskou Ukrajinu. Jak se s tím máme srovnat, když náboženství mají usilovat v souladu s Bohem o lásku a mír?

Ne vždycky jsou konflikty náboženské povahy, často jde o územní expanzi. A v případě Ruska a prezidenta Putina jde ještě o to, že se shlédnul v některých svých předchůdcích na ruském trůně, např. Petru Velikém, a snaží se ho napodobit. Není tedy možné říct, že všechny konflikty jsou náboženské.

Když sledujete denně zprávy o zabíjení a smrti, co vás udržuje v psychické pohodě?

Myslím si, že svět dává smysl. Věřím v to, že vesmír má smysl a všechno že je z nějakého důvodu. Náš úkol nebo úkol pro každého z nás je dělat věci, o kterých jsme přesvědčeni, že dávají smysl. Myslím si, že všechno určitě nakonec dobře dopadne.

Pracoval jste řadu let v Egyptě mezi muslimy. Byli i ve vaší skupině věřící?

Neznám člověka, který by v něco nevěřil a žádného opravdu ateistu si nevybavuji. Pro mě je termín ateista dost abstraktní věc. Prvně jsem byl v Egyptě roku 1991 ještě jako student, a samozřejmě fakt, že pracujete desítky let ve světě mrtvých, vás nějakým způsobem formuje. Získal jsem určitou pokoru, víru, že má smysl usilovat o pozitivní věci, a nakonec že se všechno povede. Staroegyptská civilizace je toho dokladem, a dodnes nás inspiruje.

Co Persie? Dnešní Írán je prý největší nebezpečí světa.

Termín nejhorší se vztahuje k nějakému pohledu z určité části světa. Jenže Persie jako taková byla, je a bude velice mocnou entitou. Vzpomeňte si na řecko-perské války v 5. a 4. století před Kristem. Peršané rozhodně budou hrát významnou roli. Nejde o to, jací jsou tam lidi, ale jde vždycky o to, jaké je v zemi vedení, které pak určuje hlavní politický narativ a mezinárodní geopolitický narativ. Bohužel tam z našeho pohledu moc štěstí nemají.

Znalosti o starých civilizacích překládáte do současnosti. Co vás naučilo přesvědčení, že musíme být k naší planetě vlídnější?

Myslím, že tohle poznání souvisí i s věkem a s mojí prací. Když vidím, jak se člověk mohl někdy zoufale chovat v planetě za posledních několik tisíc let, myslím si, že máme co zlepšovat. Spoustu inspirace najdou lidé na výstavních panelech.

Oproti jiným si nemáme na co stěžovat, neboť žijeme v zemi, kde je dost vody a kde se nestřílí. Kdy a kde jste byl v životě šťastný vy?

Já jsem šťastný člověk. Nejde o to, kde nebo kdy se cítíte šťastným, jde o nastavení hlavy, což je hlavní.

Jste šťastný i proto, že se roky věnujete vysněnému povolání?

Egyptologem a archeologem jsem chtěl být už v deseti letech, a jako egyptolog a archeolog se živím. Jezdil jsem od dětství na archeologické výzkumy a hodně četl knihy. Začal jsem Vojtěchem Zamarovským, přečetl knihu Bohové, hroby, učenci, kterou napsal C. W. Ceram. Tehdy podobných knih moc nebylo.

Jsou před českými egyptology a archeology další výzvy nejen v Egyptě, ale i v okolních zemích, například ve válkou zničené Sýrii nebo Iráku?

Hlavní výzvou je udržet českou egyptologii při životě. Archeologických výzev, o kterých víme, jsou přitom desítky. Na působení v jiných zemí, kde bychom měli pracovat, ale úplně názor nemám. Rozhodnutí závisí na lidech a penězích. Záleží na příležitostech a odbornících, kteří toho budou schopni. Já už nic víc nechci, v mých 54 letech jsem spokojený.