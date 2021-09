Letošní Lišovské slavnosti odstrtoval vzácný host, známý architekt a herec, spoluzakladatel legendárního divadla Sklep David Vávra. V lišovském Schwarzenberském špitále zahájil svou celoživotní výstavu o cestě domů nazvanou Běžet domů.

Výstavu prací Davida Vávry je možné ve Schwarzenberském špitále na třídě 5. května vidět do konce roku, a to ve výpůjční době městské knihovny. Knihovna je otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 12 do 17.30 hodin, v pátek pak od 9 do 11 a od 11.30 do 15.30 hodin.