Monínec - Areál Monínec spustí provoz hlavní sjezdovky již tento pátek v 18 hodin.

O víkendu pak bude tato sjezdovka pro veřejnost otevřena od rána od 9 do 16 hodin. Na denní lyžování se všechny vleky včetně lanové dráhy rozjedou opět od pátku 22. prosince. Od té doby již bude také hlavní sjezdovka jezdit každý den.



„Aktuálně máme zasněžených horních 600 metrů. Spodních 600 metrů je prozatím vysněženo v dojezdovém pásu o šířce přibližně 10 – 12 metrů. Sjezdovku budeme v následujících dnech dále rozšiřovat. Bude-li o víkendu dobré počasí, můžeme očekávat, že se k nám vypraví stovky zájemců o první sníh. Na sjezdovce je nyní okolo 40 centimetrů sněhu,“ uvedl Jaroslav Krejčí ml., výkonný ředitel Areálu Monínec.



Na Hotelové sjezdovce se na Monínci ve vybrané dny lyžuje již od 26. října a na horní části hlavní sjezdovky od 17. listopadu. Od té doby stačilo do areálu dorazit již více než 3 tisíce návštěvníků.



Až do 25. prosince bude areál v provozu převážně pro večerní lyžování, a to v úterý až sobotu. Jen v pondělí 18. 12. zůstane areál kompletně uzavřený. Na denní lyžování se všechny vleky včetně lanové dráhy rozjedou opět od pátku 22. prosince.



Od té doby již bude také hlavní sjezdovka jezdit každý den. Výjimkou bude pak pouze Štědrý den, kdy se bude jezdit dopoledne od 9 do 12hodin za vánoční cenu 250 korun. Denní lyžování je vždy od 9.00 do 16.00 a večerní od 18.00 do 21.00 hodin.