Armáda začíná cvičit násilné vstupy do objektů

Vypáčení dveří, odstřelení zámku nebo vniknutí do budovy pomocí nálože – to všechno bylo obsahem soustředěného výcviku řídících kurzů v provádění násilných vstupů do objektů neboli tzv. „breaching“. Během 14 dnů si vojáci 15. ženijního pluku Bechyně, 601. skupiny speciálních sil Prostějov a 43. výsadkového pluku Chrudim vyměňovali zkušenosti ze zahraničních kurzů a operací, slaďovali způsoby a postupy, jak nejlépe tuto novinku zavést do výcviku jednotek Armády České republiky.

Iniciace lineární nálože při explozivním breaching. | Foto: Petr Dohnal

„Je to jedna z klíčových schopností, nejenom pro speciální síly a výsadkáře, ale průřezově pro všechny konvenční jednotky, protože je vysoký předpoklad boje v zastavěných oblastech,“ uvedl při své průběžné kontrole náčelník generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata. Úkol k zavedení nového kurzu v tzv. breachingu obdržel 15. ženijní pluk v květnu letošního roku. „Posláním tohoto soustředěného výcviku je připravit řídící zaměstnání, tedy osoby, které povedou jednotlivé části kurzu v násilných vstupech do objektů,“ popsal stěžejní bod celé přípravy zástupce velitele 15. ženijního pluku plukovník František Richter. OBRAZEM: Bechyňští ženisté trénovali stavbu základny Přečíst článek › Breaching je jednoduše řečeno násilný vstup do budovy oslabeným místem, zpravidla dveřmi, a slouží k tomu, aby se dovnitř dostal útočný tým. Podle jednoho z řídících kurzu, kapitána Jana Hanudeľa, se jedná o komplexní schopnost, která v AČR dlouhodobě chyběla. „Poprvé jsem breaching cvičil v roce 2014 v rámci kurzu CEO USMC v USA. Obdobnou zkušenost mají další desítky vojáků ze zahraničního působení s koaličními partnery. Roky se tento výcvik nedařilo zavést do naší přípravy a až intenzita soudobých konfliktů v zastavěných oblastech potvrdila, že zavedení breachingu nelze nadále odkládat.“ Důležité je pro budoucí řídící kurzu v provádění násilných vstupů do objektů, aby naučili vojáky především dodržovat bezpečnostní opatření.“ Kromě toho jim chceme ukázat, že se toho nemusí bát. Chceme je zaškolit v konstruovaní a umísťování náloží a vůbec celou taktiku, která je k tomu nutná,“ doplnil instruktor ze střediska bojového výcviku 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Vojáci 15. ženijního pluku v Bechyni pomáhají v boji s koronavirem Přečíst článek › „Při výcviku se budeme nejvíc zaměřovat na individualitu, aby ti vojáci byli schopni pracovat samostatně bez dalších nadřízených nebo zkušenějších kolegů. Chceme se soustředit přímo na jednotlivce,“ přiblížil své představy o budoucím výcviku instruktor ženijní přípravy u 601. skupiny speciálních sil Prostějov. První kurz se uskuteční v půlce února v Prostějově a druhý na konci března v Bechyni. Každého se zúčastní maximálně 15 vojáků. Zuzana Králová