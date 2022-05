Z výkonů: 60 m (35 chlapců, 40 děvčat) Tony Votava (NV) 8,39, Laura Voldřichová (Sok) 8,45, 300 m Bohdan Sezemský (JH) 44,23, Jolana Prixová (PT) 44,47, 800 m Tomáš Nevěřil (VA) 2:25,93, Sofie Janowiaková (Sok) 2:26,45, Karolína Bicanová (12, VS) 2:39,66, 60 přek. Matěj Hnízdil (PT) 10,61, Matěj Kovačík (Sok) 10,69, Janowiaková 10,61, Prixová 10,75, výška Matěj Bouška (PT) 159, Lucie Paťhová (ČD) 147, dálka Votava 453, Prixová 471, Lucie Blažková (ČD) 462, koule Karolína Kovářová (Ves.) 9,49, Tadeáš Čepčány (Čéč) 9,86, oštěp Pavlína Loudová (PT) 26,91, Blažková 25,76, Kovačík 22,55, Jan Beneda (Sok) 33,26. Družstva chlapci Sokol ČB 121,75, NV 65, PT 54,5, ČD 52,75, Čéč 52, VS 47,75, JH 40,75 atd., děvčata Sokol 158, JH 62, PT 61, Písek 57, ČD 50 atd.

Od sousedů: Česká luxusní auta si ilegálně zazávodila na německých silnicích

V Domažlicích bylo I. kolo sdružených KP dorostu a juniorů. Z výkonů Jihočechů připomínáme především nejlepší letošní výšku v kraji Tomáše Jelínka 205 a Adély Chválové 164. Lurdes Gloria Manuel zaběhla čtvrtou nejlepší ženskou dvoustovku všech dob 24,53. Výkonů roku ale bylo daleko víc.

Z výsledků: 100 m jun. Dominik Novotný 11,57 (r 11,47), Barbora Cílková 12,75, Kateřina Marušová 12,78, Kateřina Hlaváčová (15, Čéč) 12,99 (r 12,85), dor. Lurdes Gloria Manuel (VS) 12,20, Ema Šefránková (ČZ) 12,44, 200 m jun. Nečas 24,51, Kinšt 24,81, Marušová 26,47, Hlaváčová 26,72, dor. L. G. Manuel 24,53 - čtvrtá žena kraje všech dob, Šefránková 25,75, Marušová 26,16, Borová 26,98, 400 m jun. Jan Kinšt 54,11, Matyáš Nečas (oba Sok) 54,43, Jakub Skuček (VS) 54,65, Klára Konfrštová (16, Čéč) 60,94, Barbora Hesová (VS) 62,85, dor. Viktor Zikmunda (ČD) 58,44, Lucie Bahenská (Sok) 62,04, Michaela Rozmušová (VS) 62,76, 1500 m jun. Ivan Brejška (Sok) 4:05,99, Filip Toul (15, ČD) 4:08,83, David Pikl (ČD) 4:31,72, Tereza Buštová (Sok) 5:12,14, dor. Kinšt 4:28,48, Jakub Strnad (oba Sok) 4:37,17, 100 přek. jun. Tereza Babická (Sok) 14,65, dor. Linda Marušová 14,95, Melanie Turková 15,59, Anna Borová (všechny VS) 15,54,110 přek. jun. David Czepiec (ČD) 16,14, dor. Šimon Urbánek (ČD) 15,92, Vojtěch Štika (Sok) 15,93.

Dálka jun. Lenka Kollarová (Čéč) 487, Lucie Čermáková (obě Čéč) 484, David Jodl (Sok) 701, David Kubec 623, Zbyněk Zeman (oba VS) 623, dor. Tomáš Johaník (Sok) 595, Vojtěch Štika 579, Aneta Fišerová (VS) 475, Eliška Hřebejková (16, Sok) 474, výška jun. Adéla Chválová 164, Tereza Babická (obě Sok) 158, Tomáš Jelínek (Sok) 205, Jakub Skuček (VS) 162, dor. Vojtěch Štika 183, Tomáš Johaník (oba Sok) 177, Šimon Urbánek (ČD) 177, Kateřina Kolací (VS) 154, trojskok jun. Lenka Kollarová 10,35, Lucie Čermáková 10,34, David Kubec (VS) 13,10, Jelínek 11,19, dor. Šimon Urbánek 11,32, Karolína Mičková (ČD) 10,03.

Od sousedů: V Německu žije jediná divoká populace nanduů v Evropě

Koule jun. Šimon Jůza 14,22, Zbyněk Zeman (oba VS) 11,50, Maršálková 10,51, Babická 9,00, dor. Libor Tupý (ČD) 13,10, Czepiec 12,37, Žaneta Pincová 14,19, Viktorie Vítová 10,46, oštěp jun. Ondřej Nový (Čéč) 41,96, Vojtěch Rodr (VS) 41,09, Jitka Maršálková (Sok) 37,20 - osob. rek., dor. Jakub Pfeferle 41,98, Adam Czepiec (oba ČD) 41,45, Tina Stejskalová (Čéč) 27,44, kladivo jun. Jakub Smetana (VS) 36,61, Lukáš Lomský (Čéč) 29,20, Adéla Strusková (16, Čéč) 31,57, dor. Viktorie Vítová (VS) 26,23, Jiří Dohnal (ČD) 22,86.

Družstva celkově: junioři 3. VS 95, 5. Sokol 50, 6. ČD 42,5, 8, Čéč 30, juniorky 3. Čéč 122, 4. Sokol 86, 5. VS 66, dorostenci 2. ČD 110, 4. Sokol 74, dorostenky 2. VS 108, 6. Sokol 33, 10. ČD 15.

První kolo KP družstev st. žactva na Sokolském ostrově: 60 m Martin Dušek (VS) 7,49, Jan Čoka (Čéč) 7,67, Lucie Chmátalová (VS) 8,26, Tereza Kozáková (Pí) 8,36, 300 m Jan Čoka 38,34, Tomáš Čoka (Čéč) 40,10, Nina Radová 41,45, Ema Albrechtová 41,72, Magdalena Šimáková (všechny Sok) 43,09, 800 m Tomáš Čoka 2:09,42, Vojtěch Kopecký (Sok) 2:12,43, Šimánková 2:24,75, Ludmila Kozlová (PT) 2:35,41, 1500 m Nora Plachá 5:19,70, Karolína Šumerajová (obě VS) 5:22,35, 100 přek. Michal Rada 13,70, Nina Radová 14,75, výška Tereza Čápová (VS) 161, tyč Rada 306, Radová 256, dálka Vojtěch Stříbrný (Sok) 590, Albrechtová 505, koule Andrea Rypáčková (VS) 10,33, Stříbrný 11,60, disk Mariia Yakushevská (Sok) 36,11, Tadeáš Čepčány (Čéč) 26,62, oštěp Lucie Ježková (Sok) 32,29, Rada 42,73. Družstva: žáci Sokol 195,5, Čéč 144,5, VS 73, PT 72, NV 53, ČD 49, JH 13, děvčata VS 189,33, Sokol 188,33, NV 78,83, JH 55,5, ČD 43,5, Písek 39,5, PT 21, Milevsko 1.