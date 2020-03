„Připravujeme premiéry nehledě na to, jestli ta opatření budou trvat,“ uvádí. Připravují se dva tituly zároveň i na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. „S Petrem Formanem zkoušíme premiérové představení Muž Dvojhvězdy, brzy přijde na řadu novinka Da Vinci a přijede Petr Zelenka,“ říká Lukáš Průdek.

Vypadnout ze zkušebního procesu si totiž divadelníci nemohou dovolit. „Byl by pak problém v následující sezoně, chyběl by nám čas. Musíme zkoušet tak, abychom od června mohli na otáčko,“ vysvětluje Lukáš Průdek.

Momentálně se chystá i nejbližší premiéra, která se měla uskutečnit 28. března, a to baletní představení Petra Zusky a Štěpána Benyovszkého Rádio Svobodná Bystrouška. „I když se očekává, že premiéra neproběhne a bude v den premiéry neveřejné představení. Chceme mít představení nazkoušené a vědět, že ho umíme,“ vysvětluje Lukáš Průdek.

Jihočeské divadlo hraje stále na menších scénách, kde momentální počet lidí při plné obsazenosti z řad diváků i personálu nedosáhne stovky, a to na komorní scéně Na Půdě a v zasedací místnosti KD Vltava, kde se uvádí představení Společenstvo vlastníků. Ve středu 11. března se uskuteční zábavná talk show s Divadlem Vosto5 Kupé na půdě Na Půdě Jihočeského divadla.

Lukáš Průdek počítá s tím, že situace se může vyvíjet různě. „Dá se očekávat, že nakažených přibude. Potom může nastat, že bychom zrušili i představení Na Půdě či Společenstvo vlastníků,“ uvažuje ředitel.

S opatřením vlády ředitel Jihočeského divadla souhlasí. „Je to asi správné, když je tu nemoc, která se šíří světem, a my nevíme, jak ji léčit. Pak jsou opatření na místě,“ myslí si. Vláda by se měla podle něj zamyslet, jak řešit ekonomický dopad. „Bude to mít totiž dalekosáhlé následky,“ tuší. I proto je jednou z variant, pokud by opatření trvala moc dlouho, „zhustit“ představení Na Půdě či uvádění Společenstva vlastníků. „Není to zatím ale v plánu,“ ujišťuje ředitel. Za každé zrušené představení, mají diváci nárok na vrácení vstupného následující den plánovaného termínu.

Divadelníci se necítí podle Lukáše Průdka nijak stísněně. „Herci a další mají výhodu, že jsou zaměstnanci a plynou jim proto benefity. Zato, pokud se zruší hostujícím umělcům přestavení, vypadává jim příjem, na němž jsou závislí,“ upozorňuje Lukáš Průdek. Herci prý respektují přijatá opatření. „Není tu nijak zoufalá atmosféra,“ myslí si ředitel s tím, že kolegové na volné noze se mohou cítit však mnohem hůř, stejně jako ředitelé jiných divadel.