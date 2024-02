Desítky věcí, které se podle zákona staly opuštěnými poté, co o ně neměla zájem rodina zemřelého, prodával táborský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Věci proto propadly státu.

Věci propadly státu. Draží se v elektronických aukcích. | Foto: ÚZSVM

Podle informací úřadu se těchto aukcí účastní řada lidí opakovaně. Jeden z kupujících, který již v minulosti vydražil v elektronické aukci chatu, nyní začal dražit i movité věci. Svěřil se, že si chatu potřebuje dovybavit nábytkem. Zájem projevil třeba o noční stolek z masivu.

Do elektronické aukce se přihlásila trojice účastníků. Celkem padly čtyři příhozy a nový majitel nočního stolku za něj zaplatil 330 korun.

Stejný zájemce chtěl koupit i stoličku z masivu. Do aukce na tento kus nábytku se přihlásilo osm účastníků, kteří učinili devět příhozů. Nejnižší podání bylo stanoveno na 100 korun; stolička se nakonec vydražila za 180 korun. Tady ale zvítězil jiný zájemce, a tak muž, který již byl majitelem nočního stolku, zkusil štěstí potřetí. Přihlásil se do aukce, ve které se nabízela komoda z masivu. I do této aukce se přihlásilo osm účastníků, kteří opět provedli devět příhozů. Nejnižší podání činilo 350 korun. Komoda se nakonec vydražila za 430 korun. Bohužel, ani v této aukci muž neuspěl, píše na svých stránkách úřad s tím, že prý ale bude štěstí zkoušet i nadále, jelikož je hráč a zažívá při tom velký adrenalin.

Úřad na stránkách www.nabidkamajetku.cz připravuje i další elektronické aukce, v nichž budou třeba dřevěné poličky, prosklená knihovna, žehlicí prkno, ale i videorekordér Mitsubishi.

Zdroj: ÚZSVM