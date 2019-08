V pondělí v osm hodin ráno přibylo v Českých Budějovicích 257 parkovacích míst. V Jírovcově ulici uvedli do předčasného provozu novou část záchytného parkoviště.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky nejbližší další rozšíření parkovacích možností plánuje radnice u sportovní haly. „Pro směry od Písku a od Českého Krumlova,“ naznačuje Viktor Lavička komu by plochy měly hlavně sloužit. Nedávno se navýšily i možnosti stání v ulici Na Dlouhé louce – zhruba o 80 míst.

Záměr parkovacího domu u haly je nyní ve fázi projektových příprav. Náměstek primátora Petr Holický zmínil, že by se projekt mohl zadat tak, aby vybraná firma navrhla detailní podobu, zadání od města by bylo volnější. „Řešíme detailní umístění s ohledem na zeleň,“ říká Petr Holický k aktuálním pracím a připojuje, že snahou radnice bude, aby i vjezd do parkovacího domu a jednotlivá stání měly dostatečné rozměry a zohlednily třeba rostoucí šíři vozidel.

Projekt má být zadán podle Viktora Lavičky do konce roku, zatím má radnice v rukou rámcovou studii od Ateliéru 8000. Akce měla být původně spojena s realizací nové sportovní haly, ale teď se připravuje samostatně.

Parkoviště, které se v pondělí rozšířilo v Jírovcově ulici, nyní pojme celkem 438 vozidel.

Druhá část odstavného parkoviště v Jírovcově ulici nyní přechází do režimu předčasného užívání stavby. "Řidiči a spolucestující mohou využívat pro cestu do centra i bezplatnou linku městské hromadné dopravy č. 23, která je doveze až na náměstí Přemysla Otakara II.,“ říká náměstek primátora Viktor Lavička.

Stání v Jírovcově ulici mají betonovou vegetační dlažbu, komunikace jsou z asfaltového betonu a krátké chodníkové trasy ze zámkové dlažby. Odvodnění ploch je zajištěno pomocí vsakovacích příkopů a na parkovišti jsou umístěny také přístřešky pro jízdní kola, oplocení a svislé dopravní značení včetně náhradní výsadby.

„Součástí realizace bylo také uložení chrániček, podzemních a datových kabelů pro závory, platební terminály, kamery a další části zabezpečení parkoviště,“ uvedl k celkové investici za více než 40 milionů korun náměstek primátora Petr Holický.

Dobrou zprávou pro řidiče je i fakt, že ceník parkování zůstává nezměněn a platbu lze provést u jednoho z pěti automatů v hotovosti či bezkontaktní platební kartou, ale i přes aplikaci Sejf, kterou lze stáhnout do jakéhokoli mobilního zařízení.